بجنورد با کمبود فضای سبز روبروست

سید مجتبی علوی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: سرانه فضای سبز بجنورد تنها 50 درصد استانداردهای کشور را تامین کرده است.

وی تصریح کرد: سرانه فضای سبز بجنورد در پارکها 2.5 متر مربع و در فضاهای شهری به انضمام میادین و کمربند سبز 5.8 متر مربع است.

به گفته این مسئول، سرانه فضای سبز کشور هفت تا دوازده متر مربع و در مجامع بین المللی، 20 تا 25 متر مربع عنوان شده است.

وی بیان داشت: به رغم داشتن آب و هوا و پتانسیلهای مناسب شهر برای توسعه فضای سبز، متاسفانه تاکنون بر اساس استانداردها حرکت نکرده ایم و شهر بجنورد امروز نیازمند به توسعه پارکها و جنگل کاری است تا در کنار تلطیف محیط، تنفس گاههای عمومی شهر نیز تامین شود.

شهردار بجنورد افزود: هشداری که به متولیان شهری وارد است، ضرورت تامین عرصه برای توسعه فضای سبز است و دراین راه نیازبه مشارکت و همراهی همه ارگانهای دولتی، سازمانهای مردم نهاد و شهروندان داریم.

وی با ذکر اینکه فضاهای ایجاد شده سهم همه شهروندان بوده و برای رفاه و آسایش عمومی ایجاد می شود، خاطر نشان کرد: برای توسعه، حفظ و نگهداری از فضای سبز به همت و مشارکت شهروندان نیاز داریم.

همزمان با هفته درخت کاری سازمان فضای سبز شهرداری کار توسعه 250 هکتار جنگل کاری در ارتفاعات و تکمیل کمربند سبز را آغاز کرده است.