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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۴

علوی مقدم:

بجنورد با کمبود فضای سبز روبروست

بجنورد با کمبود فضای سبز روبروست

بجنورد - خبرگزاری مهر: شهردار بجنورد گفت: شاخص فضای سبز بجنورد از حداقلهای مورد نیاز کمتر است و در حال حاضر این شهر از استانداردهای فضای سبز شهری فاصله دارد.

سید مجتبی علوی مقدم  در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: سرانه فضای سبز بجنورد تنها 50 درصد استانداردهای کشور را تامین کرده است.

وی تصریح کرد: سرانه فضای سبز بجنورد در پارکها 2.5 متر مربع و در فضاهای شهری به انضمام میادین و کمربند سبز  5.8 متر مربع است.
 
به گفته این مسئول، سرانه فضای سبز کشور هفت تا دوازده متر مربع و در مجامع بین المللی، 20 تا 25 متر مربع عنوان شده است.
 
وی بیان داشت: به رغم داشتن آب و هوا و پتانسیلهای مناسب شهر برای  توسعه فضای سبز، متاسفانه تاکنون بر اساس استانداردها حرکت نکرده ایم و شهر بجنورد امروز نیازمند به توسعه پارکها و جنگل کاری است تا در کنار تلطیف محیط، تنفس گاههای عمومی شهر نیز تامین شود.
 
شهردار بجنورد افزود: هشداری که به متولیان شهری وارد است، ضرورت تامین عرصه برای توسعه فضای سبز است و دراین راه نیازبه مشارکت و همراهی همه ارگانهای دولتی، سازمانهای مردم نهاد و شهروندان داریم.
 
وی با ذکر اینکه فضاهای ایجاد شده سهم همه شهروندان بوده و برای رفاه و آسایش عمومی ایجاد می شود، خاطر نشان کرد: برای توسعه، حفظ و نگهداری از فضای سبز به همت و مشارکت شهروندان نیاز داریم.
 
همزمان با هفته درخت کاری سازمان فضای سبز شهرداری کار توسعه 250 هکتار جنگل کاری در ارتفاعات و تکمیل کمربند سبز را آغاز کرده است.
کد مطلب 1270447

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