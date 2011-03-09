400 هزار واحد دامی از جنگل های مازندران خارج شد

محمدرضا عزیز کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس آمارهای سال 64 حدود یک میلیون و 600 هزار واحد دامی در جنگل های منطقه مازندران شناسایی شده که ازاین تعداد فقط 400 هزار واحد آن از جنگل خارج شدند.

وی، اصلی ترین علت کاهش خروج دامداران به همراه دام هایشان را کمبود منابع مالی در این بخش اعلام کرد و ادامه داد: با روند فعلی طرح خروج دام از جنگلهای مازندران پیش بینی می شود، دام های موجود حداقل تا 20 سال آینده هم از جنگل بیرون نروند.

معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران تصریح کرد: برای تسریع در طرح ساماندهی خروج دام از جنگلهای حوزه این اداره کل به منظور صیانت از جنگل حداقل به 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

کمالی افزود: برای حفاظت از جنگلهای شمال سالانه به حدود هشت میلیاردریال اعتبار نیاز است.

مازندران دارای دو اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری و نوشهر است.