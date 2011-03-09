مسافران نوروزی گیلان30 درصد افزایش می یابد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در نوروز سال سال گذشته یک میلیون و 400 هزار نفر مسافر با استفاده از حمل و نقل عمومی از طریق پایانه های گیلان وارد استان شدند و امسال پیش بینی می شود 30 درصد نسبت به سال گذشته مسافر در ایام نوروز به گیلان سفر کند.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم با پیش خرید بلیط ها نوروزی مسئولان ذیربط را در برنامه ریزی بهتر یاری دهند.

مدیرکل پایانه های گیلان با اعلام اینکه در حال حاضر شش پایانه مسافری در استان فعال است، گفت: در دهه فجر امسال پایانه مسافری رودسر به جمع پایانه های فعال استان پیوست است.

وی همچنین با اشاره به اینکه حدود دو هزارو 630 دستگاه وسیله نقلیه عمومی مسافر در گیلان وجود دارد، افزود: علاوه بر این 12 هزار و 600 دستگاه وسائط نقلیه پلاک سفید دراستان شناسایی شده است که در امر حمل نقل فعالیت دارند.

جیفرودی بیان داشت: از این تعداد وسایل حمل ونقل عمومی حدود هزار و 565 دستگاه سواری، 871 دستگاه مینی بوس و 181 دستگاه اتوبوس است.

وی با بیان اینکه از اول اسفند ماه سال جاری طبق روال سالهای گذشته پیش فروش بلیط آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد، افزود: تاکنون پنج هزار بلیط به فروش رفته که متاسفانه وضعیت خوبی نیست.

به گفته مدیر کل حمل ونقل و پایانه های گیلان مرحله دوم پیش فروش بلیط نوروزی از دوم فروردین ماه آغاز و تا 12 این ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه فروش بلیط های امسال بصورت حضوری و اینترنتی بوده است، افزود: گیلان در خصوص فروش بلیط اینترنتی در سال گذشته دومین استان کشور بود امسال نیزتاکنون با 11 هزار فروش بلیط اینترنتی در رده دوم قرار دارد.