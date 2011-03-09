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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

پارک ویژه کودکان در گناباد افتتاح شد

پارک ویژه کودکان در گناباد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد گفت: پارک ویژه کودکان در جوار یکی از مساجد این شهرستان با هدف توجه بیشتر نوجوانان با فضاهای معنوی، راه اندازی شد.

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: این پارک به پیشنهاد هیئت امناء مسجد صاحب الزمان (عج) و با همکاری و پیگیری روحانی مستقر، دهیاری و شورای اسلامی بیلند عصر سه شنبه افتتاح شد.

وی گفت: ارتباط نوجوانان و جوانان با مسجد با راهکارهای مختلف و مناسب باید سرلوحه برنامه های والدین و مسئولان باشد.

وی افزود: هر چه نوجوانان به محیط های سالم و مناسب دسترسی آسان داشته باشند، از آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی، در امان خواهند بود.

فاطمی هم چنین از برگزاری جشن تکلیف دختران در گناباد خبر داد و افزود: در این مراسم که والدین دختران نیز حضور داشتند ،برنامه های مختلف از قبیل قرائت قرآن، اجرای سرود و اهدای جوایز انجام شد.

وی گفت: سن تکلیف را باید آغاز مرحله بندگی و اطاعت هر فرد دانست که موجب می شود تا در درگاه الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود و در وظایف خود کوشا باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد همچنین گفت: به منظور تقویت بنیان خانواده 18 مجموعه گفتمان های دینی با موضوع خانواده، فرزندان‏ و آسیب ‏های اجتماعی، نماز و معنویت با حضور اساتید اعزامی از سوی این اداره در سطح شهرستان برگزار شد.

فاطمی در ادامه از برگزاری گردهمایی طلاب و روحانیون گنابادی و بجستانی مقیم قم خبر داد و افزود: به منظور استفاده از فرصت های تبلیغی و سازماندهی طلاب مقیم دیگر شهرها گردهمایی طلاب و روحانیون گنابادی و بجستانی مقیم قم در محل مسجد آیت الله جوادی برگزار شد.

وی افزود: رفع نیازهای تبلیغی شهرستان، حمایت و کمک در حل مشکلات فرهنگی، اعزام مبلغین نخبه، برنامه ریزی و حمایت از فضای مجازی ازجمله درخواستهای شهرستان از طلاب مقیم قم می باشد.

وی افزود: در این گردهمایی اساس نامه مجمع توزیع و در خصوص تصویب آن بحث تبادل نظر شد.
 

کد مطلب 1270450

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