پارک ویژه کودکان در گناباد افتتاح شد

حجت الاسلام عباسعلی فاطمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: این پارک به پیشنهاد هیئت امناء مسجد صاحب الزمان (عج) و با همکاری و پیگیری روحانی مستقر، دهیاری و شورای اسلامی بیلند عصر سه شنبه افتتاح شد.

وی گفت: ارتباط نوجوانان و جوانان با مسجد با راهکارهای مختلف و مناسب باید سرلوحه برنامه های والدین و مسئولان باشد.

وی افزود: هر چه نوجوانان به محیط های سالم و مناسب دسترسی آسان داشته باشند، از آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی، در امان خواهند بود.

فاطمی هم چنین از برگزاری جشن تکلیف دختران در گناباد خبر داد و افزود: در این مراسم که والدین دختران نیز حضور داشتند ،برنامه های مختلف از قبیل قرائت قرآن، اجرای سرود و اهدای جوایز انجام شد.

وی گفت: سن تکلیف را باید آغاز مرحله بندگی و اطاعت هر فرد دانست که موجب می شود تا در درگاه الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود و در وظایف خود کوشا باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد همچنین گفت: به منظور تقویت بنیان خانواده 18 مجموعه گفتمان های دینی با موضوع خانواده، فرزندان‏ و آسیب ‏های اجتماعی، نماز و معنویت با حضور اساتید اعزامی از سوی این اداره در سطح شهرستان برگزار شد.

فاطمی در ادامه از برگزاری گردهمایی طلاب و روحانیون گنابادی و بجستانی مقیم قم خبر داد و افزود: به منظور استفاده از فرصت های تبلیغی و سازماندهی طلاب مقیم دیگر شهرها گردهمایی طلاب و روحانیون گنابادی و بجستانی مقیم قم در محل مسجد آیت الله جوادی برگزار شد.

وی افزود: رفع نیازهای تبلیغی شهرستان، حمایت و کمک در حل مشکلات فرهنگی، اعزام مبلغین نخبه، برنامه ریزی و حمایت از فضای مجازی ازجمله درخواستهای شهرستان از طلاب مقیم قم می باشد.

وی افزود: در این گردهمایی اساس نامه مجمع توزیع و در خصوص تصویب آن بحث تبادل نظر شد.

