داروخانه ها باعث ترویج خوددرمانی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رستگار لاری با اشاره به مشکلات مصرف نادرست آنتی بیوتیکها گفت: مشکلی که در هزاره سوم با آن روبرو هستیم نحوه مصرف آنتی بیوتیک و رعایت الگوی صحیح مصرف است چرا که هر چه انتی بیوتیک بیشتر تجویز و مصرف شود به همان نسبت مقاومت ایجاد می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چه عواملی در مصرف نادرست آنتی بیوتیکها نقش دارند افزود: از بین رفتن علائم بالینی دلیل بر این نیست که درمان کامل صورت گرفته است بلکه باید طول درمان کامل شود.

رستگار با تاکید بر اینکه آنتی بیوتیک را نمی توان ناقص مصرف کرد یا میزان مصرف آن را به تدریج کاهش داد گفت: آنتی بیوتیک را باید در یک فاصله زمانی مشخص مصرف کرد حتی اگر علایم بالینی از بین رفته باشد.

این استاد گروه میکروب شناسی در بیان دیگر عوامل تاثیرگذار در مقاومت داروهای ضد میکروبی افزود: داروخانه ها بدون نسخه پزشک اقدام به فروش آنتی بیوتیک می کنند که این امر باعث ترویج خود درمانی می شود.

رستگار با اشاره به دیگر عامل شیوع مقاومت داروهای ضد میکروبی گفت: آنتی بیوتیکی که برای پیشگیری از بیماری طیور مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق آب مصرفی وارد بدن حیوان می شود عامل دیگر مقاومت داروهای ضد میکروبی است چرا که اگر هنگام طبخ غذا گوشت به درستی پخته نشود این آنتی بیوتیک وارد بدن انسان شده و میکروبها را مقاوم می کند.

وی با اشاره به شعار هفته سلامت مبنی بر پیشگیری از مقاومتهای ضد میکروبی گفت: با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی سال 90 را با عنوان مقاومتهای میکروبی نامگذاری کرده است در هفته سلامت که فروردین سال آینده برگزار می شود مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی می تواند نقش مهمی را ایفا کند.