فناوری های جدید در صنعت نفت و گاز بومی سازی می شود

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: هر چند دانشگاه صنعت نفت خوزستان دارای پتانسیل های بالایی است اما با کادر مجرب هیئت علمی که دانشگاه شهید چمران اهواز دارد، می تواند دانشگاه صنعت نفت را مورد حمایت های علمی و آموزشی خود قرار دهد.

وی افزود: در جلسات آمایش آموزش عالی که با محوریت دانشگاه شهید چمران برگزار می شود، با رئیس دانشگاه صنعت نفت به این نتیجه رسیدیم تا تفاهمنامه ای به منظور تبادل دانشجو، استفاده از امکانات مشترک دو دانشگاه در خصوص امور پژوهشی و فرهنگی و تبادل استاد، منعقد کنیم تا بتوانیم خدمت بیشتری به آموزش استان کنیم.



به گفته مروتی به منظور اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه کمیته مشترکی متشکل ازسه عضو هیئت علمی از هر کدام از دانشگاه‌ های طرف قرارداد از سوی رئیس دانشگاه مربوطه معرفی می ‌شوند که امور مربوط را پیگیری می کنند.

سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز مدت اعتبار این تفاهمنامه را دو سال اعلام کرد و افزود: پس از آن، با توافق دو دانشگاه، این مدت زمان قابل تمدید خواهد بود.



وی در ارتباط با محورهای همکاری در این تفاهمنامه اظهار داشت: همکاری در بومی سازی و انتقال فناوری های جدید به خصوص در صنعت نفت و گاز، همکاری در تعریف و اجرای مشترک پروژه ‌های صنعتی مورد نیاز وزارت نفت، مساعدت در بکارگیری و استفاده طرفین از امکانات آزمایشگاهی آموزشی و تجهیزات پژوهشی مراکز تحقیقاتی، همکاری در برگزاری کارگاه‌ ها، سمینارها، کنفرانس‌ های ملی و بین المللی در حوزه صنعت نفت و گاز، تسهیل و بهره‌ گیری از اساتید دو دانشگاه در امور آموزشی و پژوهشی از جمله مفاد این تفاهمنامه است.