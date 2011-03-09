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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

طی چهار سال اخیر؛

10 سد در استان بوشهر به بهره برداری رسیده است

10 سد در استان بوشهر به بهره برداری رسیده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: در چهار سال گذشته 10 سد با گنجایش جمع آوری چهار میلیون متر مکعب آب باران در استان بوشهر به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، رضا سبحانیان صبح چهارشبه در مراسم بهره برداری از دو طرح آبخیزداری در دیر اظهار داشت: جهت بهره برداری از این سدها اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از طرحهای آبخیزداری سد سنگ ملاتی تنگ گنوی و سد سنگ ملاتی تنگ گرگم، اظهارداشت: سد سنگ ملاتی تنگ گنوی به ارتفاع شش متر توان استحصال 392 هزار متر مکعب آب را دارد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اظهارداشت: سد سنگ ملاتی تنگ گرگم نیز به ارتفاع هشت متر با آبدهی سالانه 188 هزار متر مکعب است که جهت بهره برداری از این سد اعتبار بالغ بر چهار میلیارد و 24 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این دو سد یک هزار و 473 هکتار زمین را زیرپوشش می برد که نقش بسزایی در تامین آب منطقه خواهد داشت.

کد مطلب 1270461

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