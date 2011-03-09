10 سد در استان بوشهر به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، رضا سبحانیان صبح چهارشبه در مراسم بهره برداری از دو طرح آبخیزداری در دیر اظهار داشت: جهت بهره برداری از این سدها اعتباری بالغ بر 48 میلیارد و 400 میلیون ریال هزینه شده است .

وی با اشاره به بهره برداری از طرحهای آبخیزداری سد سنگ ملاتی تنگ گنوی و سد سنگ ملاتی تنگ گرگم، اظهارداشت: سد سنگ ملاتی تنگ گنوی به ارتفاع شش متر توان استحصال 392 هزار متر مکعب آب را دارد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اظهارداشت: سد سنگ ملاتی تنگ گرگم نیز به ارتفاع هشت متر با آبدهی سالانه 188 هزار متر مکعب است که جهت بهره برداری از این سد اعتبار بالغ بر چهار میلیارد و 24 میلیون ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این دو سد یک هزار و 473 هکتار زمین را زیرپوشش می برد که نقش بسزایی در تامین آب منطقه خواهد داشت.