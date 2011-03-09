12 هزار کانون فرهنگی هنری در کشور راه‌ اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت‌ الاسلام علی ملانوری سه شنبه شب در مراسم هجدهمین سالروز تاسیس ستاد عالی کانون ‌های مساجد استان یزد اظهار داشت: هم اکنون 10 هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد سراسر کشور فعال هستند که این تعداد تا پایان برنامه پنجم توسعه به 22 هزار کانون خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه که برنامه ریزیهای ویژه ای برای مساجد و کانونهای مساجد دارند، 25 درصد مساجد کشور باید به کانونهای فرهنگی و هنری تجهیز شوند.

ملانوری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 400 کانون تخصصی در 18 رشته در سطح کشور فعالیت می کنند، بیان داشت: انتظار می رود تا پایان برنامه پنجم توسعه، تعداد کانونهای تخصصی به 2 هزار کانون برسد.

تاسیس کانون ‌های تخصصی مساجد شتاب می ‌گیرد

مدیرکل کانونهای تخصصی ستاد عالی کانونهای مساجد کشور گفت: از سال آینده تاسیس کانونهای تخصصی در کشور شتاب می ‌گیرد و تلاش می شود که بر این اساس 10 درصد از کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تا سطح تخصصی ارتقا می یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاسیس هر کانون فرهنگی هنری مسجد به معنای احیای مساجد است، اظهار داشت: مساجد مهمترین، مقدس ‌ترین، غنی ‌ترین و جامع ‌ترین نهاد فرهنگی کشور هستند.

ملانوری تاکید کرد: عزم ملی مورد نیاز است تا تک تک مساجد کشور در زمینه فرهنگی با ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری احیا شوند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 73 هزار مسجد در کشور وجود دارد که تعداد کانونهای فرهنگی و هنری در آنها از مرز 9 هزار کانون گذشته است.

1.5 میلیون نفر عضو کانونهای مساجد کشور هستند

ملانوری یادآور شد: امروز بیش از 1.5 میلیون جوان و نوجوان در 9 هزار و 500 کانون فرهنگی و هنری در سراسر کشور گردهم آمده اند و به فعالیتهای فرهنگی و هنری می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کانونهای فرهنگی توانسته اند این تعداد جوان را به حضور در مسجد عادت دهند، می توان ادعا کرد که باید برای عمران و آبادانی مساجد، کانونهای فرهنگی و هنری تاسیس شوند.

ملانوری بیان داشت: معتقدیم کانونهای مساجد از مساجد جدا نیستند و می توانند پایگاهی برای رونق، عمران و آبادانی خانه های خدا باشند.

در این مراسم از 60 نفر از فعالان کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد تقدیر شد.