قدیمی ترین مسجد دوره اسلامی مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام سید محمد کاظم مدرسی سه شنبه شب در مراسم تجلیل از فعالان کانونهای مساجد استان یزد اظهار داشت: ارزشمندترین خانه ها، خانه های خدا بر روی زمین است که نمونه های آن در استان یزد از گذشته های بسیار دور مشاهده می شود.

وی افزود: در استان یزد، مسجد فرط یکی از قدیمی ترین مساجد کشور و متعلق به نیمه اول قرن اول اسلامی است.

مدرسی خاطرنشان کرد: گرچه از مسئولان امر جای گلایه وجود دارد زیرا در مسیر احیای این مسجد جامع تاریخی آنگونه که باید تلاش نشده است، اما این مسجد همچنان از مساجد ارزشمند جهان اسلام به شمار می رود.

وی تاکید کرد: مسئولان متولی باید برای احیای چنین مساجدی با اهمیت و قداست تاریخی، بیش از این همت از خود نشان دهند.

کمتر از 10 جلد از صدها کتاب تاریخی مسجد فرط پیدا شده است

مدرسی خاطرنشان کرد: مسجد فرط در قرن 11 صاحب صدها جلد کتاب تاریخی و دست نویس بود که اکنون کمتر از 10 جلد آن پیدا شده است.

وی با انتقاد از روند احیای مساجد قدیمی تاکید کرد: موقعیت مساجد در جامعه دینی ما نباید اینگونه باشد.

امام جمعه محمدآباد یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: امروز یکی از بهترین و با ارزش ترین نیروهایی که می توانند در راستای عمران و آبادانی مساجد قدم بردارند، اعضای کانون‌های مساجد هستند.

وی همچنین تشکیل حلقه های بصیرت در مساجد به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از اقدامات ارزشمندی خواند که می تواند هم در عمران و آبادانی مساجد و هم در مباحث فرهنگی و مذهبی بسیار موثر واقع شود.

مدرسی همچنین بر ارتباط مستمر اعضای کانونهای مساجد با امامان جماعت مساجد تاکید کرد و افزود: مسجد منهای امام جماعت هویت ندارد.

کار فرهنگی نیازمند پشتوانه بودجه ای است

وی همچنین بر جریان سازی در امور فرهنگی تاکید کرد و افزود: اگر امور فرهنگی بخواهد قائل به فرد باشد، این کار فرهنگی و هنری، ارزشی نخواهد بود.

مدرسی همچنین تاکید کرد: کار فرهنگی نیاز به هزینه دارد و امروز در کشور ما این تجربه به اثبات رسیده که برای کار فرهنگی باید هزینه شود البته مردم نیز باید دخیل شوند اما به هر حال مساجد نیاز به بودجه های فرهنگی دارند.

وی تصریح کرد: کار فرهنگی تا از پشتوانه بودجه ای برخوردار نباشد، تاثیرگذار نخواهد بود.

کانونهای مساجد اعضای نخبه خود را به حوزه های علمیه معرفی کنند

استاد حوزه های علمیه یزد همچنین با تاکید بر اینکه در مساجد نباید به حواشی پرداخته و از متون غفلت شود، افزود: متن کار در مساجد، مبانی عقیدتی و مستند کردن اعتقادات جوانان است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز آمار طلاب و حوزه های علمیه نسبت به دانشجویان و دانشگاه ها بسیار کم است و لازم است کانونهای مساجد چند نفر از اعضای فعال و نخبه خود را به ثبت نام در حوزه های علمیه تشویق و شرایط حضور آنها در حوزه ها را فراهم کنند تا از این طریق بتوانیم طلاب و روحانیان برجسته ای به جامعه اسلامی معرفی کنیم.