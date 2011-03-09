352 کانون فرهنگی در مساجد یزد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی حکیمیان سه شنبه شب در مراسم هجدهمین سالروز تاسیس ستاد عالی کانون‌ های مساجد استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان یزد از 270 به 352 کانون افزایش یافته است که از این تعداد 12 کانون به فعالیتهای تخصصی می‌ پردازند.

وی همچنین بیان داشت: در گذشته 91 کتابخانه در مساجد استان یزد مستقر بود که این تعداد هم اکنون به 170 کتابخانه افزایش یافته است.

حکیمیان با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و 750 مسجد در سطح استان یزد وجود دارد، خاطرنشان کرد: از این تعداد مسجد، هزار مورد در طرح تلاوت نور شرکت دارند که بیش از چهار هزار جلد قرآن کریم در مساجد مجری طرح تلاوت نور توزیع شده است.

وی همچنین با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای کانونهای مساجد استان یزد خاطرنشان کرد: جوانان استان یزد بیش از همه برای حضور در مسجد و شرکت در فعالیتهای دینی، فرهنگی و هنری اهمیت قائل هستند.

مسئول دبیرخانه کانون ‌های فرهنگی و هنری مساجد استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: استفاده از ابزار هنر، پژوهش و آموزش، کانونهای مساجد را به سنگرهای مبارزه با جنگ نرم دشمنان تبدیل کرده است.

وی افزود: پس از جنگ تحمیلی و عدم موفقیت دشمنان در ضربه زدن به نظام، رویکرد جدیدی به نام تهاجم فرهنگی و جنگ نرم آغاز شد.

حکیمیان ادامه داد: کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای مقابله اصولی با تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و احیای نقش و کارکردهای دینی و فرهنگی راه‌اندازی شده‌ اند.

در این مراسم که با هدف قدردانی از خادمان فرهنگی کانون ‌های مساجد استان یزد برگزار شد از 60 نفر از مدیران مسئول و اعضای فعال کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد شد.

همچنین از رضا پوریادگاری از ابرکوه، محمدعلی مغفوری از بافق، کاظم خواجه ای از بهاباد، محسن کاظمی از تفت، حسن نظری از صدوق، حجت‌الاسلام ناصر دهقانی‌ زاده از مهریز، داورد زارعیان و حجت الاسلام ابوترابی نیز به عنوان فعالان کانونهای مساجد استان یزد تقدیر شد.