برگزاری دوره آموزشی ویژه کودکان عضو غنچه های هلال احمر گیلان

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره آموزشی که در یکی از مهدهای کودک در شهرستان رودبار برگزارشد، کودکان عضو غنچه های هلال با نحوه پناه گیری در هنگام حوادث و بلایا آشنا شدند و آموخته های خود را به صورت عملی و در قالب بازیهای کودکانه به نمایش گذاشتند.

وی اظهارداشت: همچنین در این دوره آموزشی مربیان هلال احمر با بیان داستانها و احادیث بطور ساده و گویا، اعضای غنچه های هلال را با اخلاق و رفتارمناسب و الگوپذیری از پیامبر(ص) و امامان معصوم آشنا کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: در پایان این دوره آموزشی کودکان عضو غنچه های هلال آموخته های خویش را در قالب نقاشی ارائه و جایزه دریافت کردند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت گسترش فراگیری آموزش های امدادی، برگزاری چنین دوره های آموزشی را در مهدهای کودک بمنظور فرهنگ سازی در سالهای اولیه کودکی با هدف کاهش خسارات وتلفات ناشی از حوادث و بلایا مهم و تاثیر گذارعنوان کرد.

جمعیت هلال احمر استان گیلان دوره های آموزشی مختلف را در مهدهای کودک و درسراسر شهرستانها به صورت دوره ای ویژه اعضای غنچه های هلال در مهدهای کودک برگزار می کند.