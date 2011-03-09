انتقاد از عدم اعلام اسامی افراد صاحب نفوذ دولت در پرداخت وام های کلان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکری آیین نامه ای پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون مطالبات شبکه بانکی کشور گفت: قوانین را باید به گونه ای اصلاح کنیم که به نفع مستضعفان باشد و نه مفسدان اقتصادی.

وی ادامه داد: در گزارشی که قرائت شد به عملکرد بانک های خصوصی اشاره نشده است و این در حالیست که افرادی از بانک های دولتی وام های کلان دریافت کرده اند و در بانک های خصوصی سپرده گذاری کرده و سود آن را دریافت می کنند.

نماینده مردم ارومیه اظهار داشت: در این گزارش به عملکرد موسسات قرض الحسنه غیر قانونی اشاره نشده است و همچنین بی توجهی به نقش دولت و عوامل صاحب نفوذ در دولت درباره پرداخت وام های کلان شده است.

وی با تاکید بر اینکه این گزارش نقایص زیادی دارد اظهار داشت: در تحقیق و تفحصی که از بانک ها انجام شده و در صحن علنی مجلس قرائت می شود اسامی شرکت ها را دقیقا خواهیم آورد تا مردم بدانند بر سر سیستم بانکی کشور به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی چه آمده است.