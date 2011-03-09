628 تعاونی گلستان ایران کد اخذ کردند

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ایران کد یا نظام ملی شماره گذری کالا و خدمات ایران که از دو رکن کد ملی کالا و پرتال ملی کالا تشکیل شده است دارای مزایایی است که موجب رونق اقتصادی تعاونیهای استان خواهد شد.

سرپرست اداره کل تعاون استان گلستان مزایای اخذ ایران کد را کاهش هزینه های تولید، خرید، حمل و نقل، انبار داری و بازاریابی و فروش اعلام کرد.

ابراهیمی بیان داشت: این عمل امکان ورود کالاهای ایرانی را به برخی از بازارهای هدف غیر قابل دسترسی فراهم ساخته و سیستم اقتصادی کشور را شفاف می سازد و از تقلب در تولید و فروش و تجارت کالا جلوگیری می کند.

وی افزود: دراین راستا در سال جاری استان گلستان برای تعداد 628 تعاونی جهت اخذ ایران کد قرار داد منعقد شد.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 289 تعاونی کد عضویت دریافت کرده و مابقی نیز درحال دریافت کد هستند.

ابراهیمی اضافه کرد: مبلغ 790میلیون ریال اعتبار تخصیصی این امر را این اداره کل توانسته است جذب کند و با انعقاد این تعداد قرار داد، استان گلستان توانست دراخذ ایران کد نسبت به دیگراستانها پیشی گرفته و رتبه نخست را کسب کند.

بیش از هشت هزا رتعاونی در گلستان ثبت شده است.