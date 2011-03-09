کمبود ویتامین D در افراد بالای 65 سال بسیار شایع است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی خلوت گفت: افزود: افراد سالمند به دلیل پایین بودن میزان اسید معده از توانایی اندکی برای جذب کربنات کلسیم که به صورت قرصهای مکمل کلسیمی مصرف می شود، برخوردارند. بنابراین هرچند برای آنها کربنات کلسیم تجویز می شود ولی بی فایده است. از طرف دیگر با افزایش سن، تولید فعال ویتامین D در کلیه ها به همراه و گیرنده های آن کاهش می یابند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در سنین سالمندی به علاوه از، پاسخ روده به ویتامین D کاسته می شود. به این ترتیب نیز جذب کلسیم در این سنین کم و از دست دهی استخوان بیشتر خواهد شد.

خلوت، مصرف مرتب شیر را برای رفع این معضل اقدامی راهگشا عنوان کرد و ادامه داد: مصرف مداوم شیر علاوه بر مقدار کافی املاح کلسیم و ویتامن D ، پروتئین مورد نیاز بدن را نیز تامین می کند.

وی با موثر دانستن فرم کلسیم مصرفی در جذب کلسیم، گفت: در مجرای گوارشی 30 درصد یک کپسول و 20 درصد یک قرص می توانند حل شوند اما در مورد شیر که به شکل محلول وارد مجرای گوارشی می شود 99 درصد کلسیم آن حل می شود.

به گفته این فوق تخصص روماتولوژی، املاح کلسیم نامحلول همانند قرص های کربنات کلسیم در روده بزرگ سبب یبوست می شود که این مسئله در مورد شیر وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه کمبود منیزیم یک عامل خطر برای پوکی استخوان(استئوپروز) در زمان یائسگی است، اظهار داشت: سالمندان به علت جذب کم منیزیم و دفع ادراری بیش از حد آن در معرض کمبود منیزیم هستند. در بیماران دیابتی با کنترل ضعیف قند خون، دفع ادراری منیزیم افزایش می یابد. علاوه بر آن کمبود منیزیم نیز باعث افزایش مقاومت سلول به انسولین شده به بالا رفتن قند خون منجر می شود.

خلوت با اشاره به آمار جهانی که نشان می دهد 4/1 زنان و 8/1 درصد مردان بالای 50 سال دچار پوکی استخوان هستند، بهترین راه تامین کننده کلسیم بدن را استفاده از رژیم غذایی حاوی کلسیم دانست و افزود: شیر به دلیل توام بودن با ویتامین D در راس رژیم غذایی قرار دارد. شیر حاوی ویتامین K است که این ویتامین با فعال کردن استئوکلسین (نوعی پروتئین) باعث اتصال کلسیم به استخوانها و درنهایت استحکام استخوانها می شود.