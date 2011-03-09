انجمن همیاران خیرین مساجد در قم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن محمدی تبار شامگاه سه شنبه در جلسه شورای راهبردی مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: برنامه‌های این انجمن در حال حاضر در 14 مسجد منطقه نیروگاه آغاز شد و امیدواریم با همکاری دست اندرکاران مساجد و معتمدین محل، این طرح در تمامی مساجد منطقه نیروگاه اجرایی شود.



وی اضافه کرد: در این طرح با دعوت از هیئت امنا و امام جماعت هر مسجد و بزرگان محل، وضعیت فرهنگی و اجتماعی محله‌ها و ضرورت تقویت ارتباط جوانان با مساجد و لزوم توجه بیشتر اهالی منطقه به برنامه‌های مساجد برای آن‌ها تشریح می‌شود.



مدیر مجتمع فرهنگی نور قم با اشاره به دیگر برنامه‌های این مجتمع فرهنگی اظهار داشت: امسال به خاطر تاکیدی که بر مسئله رعایت اخلاق اسلامی و آداب معاشرت داشتیم، اقدام به برگزاری مسابقه پیامکی در چهار نوبت کردیم.



محمدی تبار ادامه داد: پنجمین دوره مسابقه پیامکی اخلاق و آداب معاشرت نیز در سطح مساجد منطقه نیروگاه فراخوان شد.



مدیر مجتمع فرهنگی نور قم خاطرنشان کرد: در بخش پژوهشی نیز موضوعات مختلف بر اساس آئین زندگی بر‌تر و مسائل اخلاقی انتخاب شده و این موضوعات در قالب برگزاری مسابقات مختلفی تبیین می‌شود.

