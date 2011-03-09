انجمن همیاران خیرین مساجد در قم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن محمدی تبار شامگاه سه شنبه در جلسه شورای راهبردی مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: برنامههای این انجمن در حال حاضر در 14 مسجد منطقه نیروگاه آغاز شد و امیدواریم با همکاری دست اندرکاران مساجد و معتمدین محل، این طرح در تمامی مساجد منطقه نیروگاه اجرایی شود.
وی اضافه کرد: در این طرح با دعوت از هیئت امنا و امام جماعت هر مسجد و بزرگان محل، وضعیت فرهنگی و اجتماعی محلهها و ضرورت تقویت ارتباط جوانان با مساجد و لزوم توجه بیشتر اهالی منطقه به برنامههای مساجد برای آنها تشریح میشود.
مدیر مجتمع فرهنگی نور قم با اشاره به دیگر برنامههای این مجتمع فرهنگی اظهار داشت: امسال به خاطر تاکیدی که بر مسئله رعایت اخلاق اسلامی و آداب معاشرت داشتیم، اقدام به برگزاری مسابقه پیامکی در چهار نوبت کردیم.
محمدی تبار ادامه داد: پنجمین دوره مسابقه پیامکی اخلاق و آداب معاشرت نیز در سطح مساجد منطقه نیروگاه فراخوان شد.
مدیر مجتمع فرهنگی نور قم خاطرنشان کرد: در بخش پژوهشی نیز موضوعات مختلف بر اساس آئین زندگی برتر و مسائل اخلاقی انتخاب شده و این موضوعات در قالب برگزاری مسابقات مختلفی تبیین میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مجتمع فرهنگی نور قم از راه اندازی انجمن همیاران خیرین مساجد در این مجتمع فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن محمدی تبار شامگاه سه شنبه در جلسه شورای راهبردی مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: برنامههای این انجمن در حال حاضر در 14 مسجد منطقه نیروگاه آغاز شد و امیدواریم با همکاری دست اندرکاران مساجد و معتمدین محل، این طرح در تمامی مساجد منطقه نیروگاه اجرایی شود.
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