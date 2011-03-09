  1. استانها
  2. قم
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

محمدی تبار:

انجمن همیاران خیرین مساجد در قم راه اندازی شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیر مجتمع فرهنگی نور قم از راه اندازی انجمن همیاران خیرین مساجد در این مجتمع فرهنگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن محمدی تبار شامگاه سه شنبه در جلسه شورای راهبردی مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: برنامه‌های این انجمن در حال حاضر در 14 مسجد منطقه نیروگاه آغاز شد و امیدواریم با همکاری دست اندرکاران مساجد و معتمدین محل، این طرح در تمامی مساجد منطقه نیروگاه اجرایی شود.

وی اضافه کرد: در این طرح با دعوت از هیئت امنا و امام جماعت هر مسجد و بزرگان محل، وضعیت فرهنگی و اجتماعی محله‌ها و ضرورت تقویت ارتباط جوانان با مساجد و لزوم توجه بیشتر اهالی منطقه به برنامه‌های مساجد برای آن‌ها تشریح می‌شود.

مدیر مجتمع فرهنگی نور قم با اشاره به دیگر برنامه‌های این مجتمع فرهنگی اظهار داشت: امسال به خاطر تاکیدی که بر مسئله رعایت اخلاق اسلامی و آداب معاشرت داشتیم، اقدام به برگزاری مسابقه پیامکی در چهار نوبت کردیم.

محمدی تبار ادامه داد: پنجمین دوره مسابقه پیامکی اخلاق و آداب معاشرت نیز در سطح مساجد منطقه نیروگاه فراخوان شد.

مدیر مجتمع فرهنگی نور قم خاطرنشان کرد: در بخش پژوهشی نیز موضوعات مختلف بر اساس آئین زندگی بر‌تر و مسائل اخلاقی انتخاب شده و این موضوعات در قالب برگزاری مسابقات مختلفی تبیین می‌شود.
 

کد مطلب 1270472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها