شمخانی: دشمن به اندازه قدرتی که دارد آسیب پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریابان علی شمخانی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در افتتاحیه همایش سراسری CNS/ATM صبح امروز چهارشنبه در دانشگاه هوایی شهید ستاری برگزار شد با بیان اینکه جهان در تعریف مفاهیمی مثل مفهوم قدرت در یک دگرگونی دائم به سر می برد و ملتی می توانداز آن سربلند بیرون بیاید که در شکار فرصت ها بتواند در صدر قرار بگیرد به طوری که واقعیت و نوع دگرگونی را بشناسد و تشخیص دهد و برای مواجه شدن با آن مهیا شود.

وی با بیان اینکه امنیت یک امر مستقل از این تغییر و دگرگونی نیست گفت: امنیت که در تعریف سنتی خود بیشتر سخت افزارانه است و هم در نوع ایجابی بیشتر تولید رضایتمندی می باشد .

دریابان شمخانی تصریح کرد:این موضوع فراتر از قدرت نظامی همه مولفه های امنیتی مثل مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و قدرت نظامی را در بر می گیرد و چنانچه این مولفه ها نسبت به هم خاصیت هم افزایی پیدا کند امنیت و دفاع می تواند کارکرد مثبت داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با طرح این پرسش که جهان آینده را چه عواملی سامان خواهد داد، گفت : علمای آینده پژوهی می گویند که چهار پیشران عمده عبارت است از "جهانی سازی، نابرابری جهانی، فناوری نوآورانه و تغییرات محیط یا تغییرات اقلیمی جهان آینده را سامان خواهند داد" و بر روی حکمرانی و سازمان های نظامی موثر است.

وی با بیان اینکه مقوله CNS/ATM متاثر از دو پیشران عمده است که یکی از آنها تکنولوژی فناورانه و دیگر جهانی سازی است، گفت: اگر روی این دو مقوله مهم کار نشود و پیامدهای آن به درستی شکار نشود این عوامل بر روی تغییرات محیطی و نابرابری جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

شمخانی تصریح کرد: فناوری و تکنولوژی همواره در همه دوره های مختلف در جنگ ها نقش کلیدی وموثری را در استراتژی و تاکتیک داشته است و در عرصه ای که فرهنگ ها به هم می پیوندند و مردم جهان نسبت به جهان نگاه واحدی پیدا می کنند این دو پیشران مهم در سامان دادن به جهان آینده بسیار نقش آفرین خواهند بود.

وی افزود: همچنین یکپارچه سازی زمان یا استفاده بهینه از واحد زمان ( ثانیه)، واحد مکان در سطح و ارتفاع و واحد اقتصادی و واحد وسیله با به حداقل رساندن ضایعات باید مورد نظر قرار گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در ادامه با اعلام اینکه امروز موضوع دفاع و امنیت یک موضوع چهار سطحی زمینی، دریایی، هوایی و فضایی است، گفت: دو تای از این سطوح هوا به مفهوم آسمان و فضا به مفهوم فراجو است که خود در دو سطح دیگر یعنی زمین و دریا تاثیرگذار هستند.

شمخانی در بخش دیگری از سخنانش به مقوله قدرت اشاره کرد و افزود: امروز قدرت در رفاه و توسعه اقتصادی متاثر از هوا به مفهوم آسمان و فضا به مفهوم جو و فراتر از جو است به طوریکه قدرت هوایی یکی از ارکان اصلی قدرت حضور فرامنطقه ای است و جنگ هواپایه هنوز به عنوان جنگ سنتی ابرقدرتهاست که البته هم برای ما فرصت ایجاد می کند و هم تهدید.

وی در بخش دیگری از سخنانش در بیان ویژگی های کشورمان گفت: ما کشوری هستیم که به دلایل مختلف دارای مناطق حساس و فراوانی هستیم ضمن اینکه کشور ما در خاورمیانه یعنی ملتهب ترین و پر حادثه ترین جغرافیای جهان قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با بیان اینکه در حال حاضر 15 پایگاه هوایی فرامنطقه ای از مصر تا خلیج فارس ایجاد شده است، عنوان کرد: در این فضا ما نباید فقط به دنبال وسایل پرنده با سرنشین باشیم بلکه امروز وسایل پرنده بدون سرنشین نیز به عنوان یک قابلیت هم برای ما وهم برای دشمنان مطرح است پس در طراحی های خود باید به این موضوع توجه ویژه ای کنیم.

شمخانی در بیان مفهوم CNS گفت: در حقیقت اتوماسیون کردن موضوع کنترل، ارتباط، نظارت و ترافیک هوایی با به حداقل رساندن نقش انسان است.

وی تصریح کرد: باید نقطه بهینه ایمنی را در چنین طرحی احصاء کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون ما در یک چنگ تمام عیار بدون شلیک توپ، غرش هواپیما، شکستن دیوار صوتی و بوی باروت قرار داریم، گفت:در حقیقت ما در یک جنگ نابرابر به سر می بریم یعنی از سویی در یک جنگ تمام عیار فرهنگی و از سویی دیگر نیز در یک جنگ وسیع علمی قرار داریم که این از طریق به کارگیری تفنگ تا به کارگیری کرم بد افزار استاکس نت را شامل می شود.

شمخانی افزود: بنابراین موجودیت فرهنگی، اقتصادی ما در تحریم مورد تهاجم دشمنان است، در کنار این موضوع موقعیت ژتوپلیتیک ما هم جزئی از صحنه نبرد است.

وی در ادامه تصریح کرد:مقوله امنیت فراتر از مقوله نظامی است زیرا همه ابعاد را در بر می گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با بیان اینکه تنگه هرمز در خلیج فارس مزیت نسبی ماست، گفت: دشمن به گونه ای طراحی می کند که چطور این مزیت نسبی ما را به حداقل برساند که در حقیقت این موضوع مقابله با موقعیت ژئوپلیتیکی ما به شمار می آید.

شمخانی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما ملتی رفاه خواه با جغرافیای وسیع و جمعیتی بالا هستیم از دست دادن این طرح می تواند برای ما انزوا به همراه بیاورد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با طرح این پرسش که آیا در این جنگ موجودیتی کشور ما از پا نشسته است؟ گفت: خیر زیرا سرلوحه همه صحبت ها و همایش ها و تاکیدات مقام معظم رهبری بر جنبش نرم افزاری علم است یعنی اگر بتوانیم آن را خوب تامین کنیم می توانیم از مقابله جغرافیایی موفق بیرون بیاییم البته این کار آسانی نیست.

شمخانی درادامه به سند چشم انداز بیست ساله کشور اشاره کرد وافزود: سند چشم انداز می گوید که ما باید موقعیت اول را در جایگاه علمی منطقه به دست آوریم و داشتن جمعیت جوان تحصیلکرده علیرغم همه نارضایتی هایی که دارند یک امتیاز و مزیت نسبی برای ما به شمار می آید که می تواند حلال مشکلات باشد.

وی با بیان اینکه ما پایه گذار قدرت فضایی در کشور هستیم، عنوان کرد: ما در سال 80 به این موضوع رسیدیم که باید در فضا حضور داشته باشیم لذا در این زمینه پیشینه علمی داریم.

شمخانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امنیت، قدرت هواپایه، شرایط داخلی کشور، محیط پیرامونی و حضور نیروهای فرامنطقه ای در آن، موقعیت جغرافیایی، تجربه جنگ هوایی و وضعیت تکنولوژی هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین و نقش امروز ما در فضا بسیار حائز اهمیت است، گفت: درست است که دشمن به دلیل سرمایه گذاری عظیمی که کرده است در این عرصه پیشتاز است و از نظر کمی به دلیل داشتن تعداد پرنده ها از ما قدرتمند تر است اما به همان اندازه هم آسیب پذیر است پس ما در این فضا باید نقش چگونگی شکار فرصت ها را پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بخش لشکری و کشوری ما در موقعیت زمانی سه وضعیت عادی، بحرانی و جنگ نباید دچار اختلاف یا سهم خواهی سازمانی شود، گفت: ما باید برای استفاده از فرصت با توجه به موقعیت آسیب پذیر دشمن موضوع نرم افزاری تحت عنوان حفاظت، فریب، غافلگیری را در بخش نظامی به شکل نرم افزارانه طراحی کنیم تا بدین وسیله میزان آسیب پذیری خود را به حداقل و میزان پاسخگویی خود را به نقطه بهینه برسانیم.