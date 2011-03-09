تهران قهرمان مسابقات آلپاین نونهالان و نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در 2 قسمت مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ از صبح روز یکشنبه آغاز شده بود، اسکی بازان استانهای همدان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، فارس، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد به رقابت پرداختند.
در اولین روز این مسابقات در رشته مارپیچ کوچک و در رده سنی نوجوانان امیرپویا کیاشمشکی از تهران، محمدرضا کلهر از البرز و امیرعلی جیرودی از تهران به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.
در رده سنی نونهالان نیز علیرضا احمدپور و آرش بشارتی هر 2 از فارس و امیر حسین رجبی از تهران اول تا سوم شدند. در رشته مارپیچ بزرگ نونهالان امیرحسین رجبی از تهران اول شد، محسن ساوه شمشکی از تهران دوم و احسان غیبی از چهار محال و بختیاری سوم شد.
در بخش نوجوانان نیز امیر پویا کیاشمشکی از تهران اول شد، محمدرضا کلهر از البرز دوم و جواد رجب بلوکات از تهران به مکان سوم رسید. در تیمی نونهالان تهران با 290 امتیاز اول شد، فارس با 265 امتیاز دوم و چهارمحال و بختیاری با 144 امتیاز سوم شد. در بخش نوجوانان نیز تهران با 320 امتیاز اول، البرز با 260 و چهار محال و بختیاری با 142 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
طی مراسمی با حضور علیعمران سولقانی، دبیر فدراسیون اسکی و کمیتههای فدراسیون از مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا کره جنوبی در فرودگاه امام (ره) استقبال شد. در این رقابتها و در رشته مارپیچ بزرگ پسران و در رده سنی نونهالان، محمد ساوهشمشکی پس از 2 اسکیباز کرهای به مدال برنز رسید. در بخش دختران و در رده سنی نوجوانان نیز حدیث احمدی پس از اسکیبازان کشور میزبان به مقام سوم آسیا رسید.
"گورهارد هیبرگ" عضو کمیته بینالمللی المپیک بر افزودن رشته پرش با اسکی بانوان در بازیهای المپیک 2014 سوچی تاکید و در خصوص گنجاندن این رشته ورزشی به ژاک روگ، رئیس کمیته بینالمللی المپیک سفارش کرد.
وی در این مورد اظهار داشت: از زمانی که کمیته بینالمللی المپیک تصمیم گرفت که این رشته ورزشی در برنامه بازیهای المپیک 2010 ونکوور نباشد، این رشته ورزشی دچار تغییرات و دگرگونیهای زیادی شده است.
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