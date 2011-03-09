تهران قهرمان مسابقات آلپاین نونهالان و نوجوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در 2 قسمت مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ از صبح روز یکشنبه آغاز شده بود، اسکی بازان استان‌های همدان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، تهران، البرز، فارس، اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد به رقابت پرداختند.

در اولین روز این مسابقات در رشته مارپیچ کوچک و در رده سنی نوجوانان امیرپویا کیاشمشکی از تهران، محمدرضا کلهر از البرز و امیرعلی جیرودی از تهران به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.

در رده سنی نونهالان نیز علیرضا احمدپور و آرش بشارتی هر 2 از فارس و امیر حسین رجبی از تهران اول تا سوم شدند. در رشته مارپیچ بزرگ نونهالان امیرحسین رجبی از تهران اول شد، محسن ساوه شمشکی از تهران دوم و احسان غیبی از چهار محال و بختیاری سوم شد.



در بخش نوجوانان نیز امیر پویا کیاشمشکی از تهران اول شد، محمدرضا کلهر از البرز دوم و جواد رجب بلوکات از تهران به مکان سوم رسید. در تیمی نونهالان تهران با 290 امتیاز اول شد، فارس با 265 امتیاز دوم و چهارمحال و بختیاری با 144 امتیاز سوم شد. در بخش نوجوانان نیز تهران با 320 امتیاز اول، البرز با 260 و چهار محال و بختیاری با 142 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

* استقبال از مدال آوران نونهال و نوجوانان اسکی ایران در آسیا

طی مراسمی با حضور علی‌عمران سولقانی، دبیر فدراسیون اسکی و کمیته‌های فدراسیون از مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا کره جنوبی در فرودگاه امام (ره) استقبال شد. در این رقابت‌ها و در رشته مارپیچ بزرگ پسران و در رده سنی نونهالان، محمد ساوه‌شمشکی پس از 2 اسکی‌باز کره‌ای به مدال برنز رسید. در بخش دختران و در رده سنی نوجوانان نیز حدیث احمدی پس از اسکی‌بازان کشور میزبان به مقام سوم آسیا رسید.

