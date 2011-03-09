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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۹

محمود حیدر:

انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری مسلمانان جهان است

مدیرعامل مؤسسه پژوهشی دلتا در لبنان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران مهمترین الگو برای بیداری مسلمانان در عصر حاضر است، وجود استراتژی نزد مسلمانان در برخورد با غرب و اسرائیل را مورد تأکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت همراه، روز دوشنبه 16 اسفند در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، با نویسنده جهان عرب و چهره‌های مشهور ژورنالیستی در لبنان دیدار کردند. 

در این نشست دکتر مهدی گلجان مدیرعامل، دکتر محمد زین‌الدین مشاور برنامه ریزی و امور راهبردی و دکتر موسی عاکفی مشاور امور بین الملل بنیاد اندیشه اسلامی با دکتر محمود حیدر استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه پژوهشی دلتا و طلال عتریسی استاد دانشگاه، متفکر و نویسنده درباره آخرین تحولات جهان اسلام و عصر بیداری مسلمانان گفتگو کردند.

دکتر محمود حیدر تولید محتوا در اندیشه اسلامی و توزیع آن را از برجسته‌ترین کارهای بنیاد اندیشه اسلامی در سالیان اخیر دانسته و بر نقش مهم وجود استراتژی نزد مسلمانان در برخورد با غرب و اسرائیل تاکید کرد.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران مهمترین الگو برای بیداری مسلمانان در جهان معاصر و قرن 21 میلادی است.

در ادامه دکتر طلال عتریسی به موضوع فقدان رهبری در میان جنبش‌های اسلامی اخیر در کشورهای تونس، مصر و لیبی اشاره کرد و گفت که این نهضت‌های مردمی با شعار "مردم می‌خواهند رژیم برکنار شود" تشکیل شده‌اند .

وی تأکید کرد: این فقدان رهبری، تهدیدی جدی برای انقلاب‌ها به شمار می‌رود و مردم این کشورها باید بسیار هوشیار باشند.

این دو متفکر جهان عرب در خصوص بیداری اسلامی اظهار داشتند که حرکات مردمی، یک نوع زلزله فرهنگی- سیاسی است که جهان عرب و جهان اسلام را دربرگرفته و بایستی منتظر پیامدهای مهم آن بود.

کد مطلب 1270480

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