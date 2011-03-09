انقلاب اسلامی ایران الگوی بیداری مسلمانان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد اندیشه اسلامی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و هیئت همراه، روز دوشنبه 16 اسفند در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، با نویسنده جهان عرب و چهرههای مشهور ژورنالیستی در لبنان دیدار کردند.
در این نشست دکتر مهدی گلجان مدیرعامل، دکتر محمد زینالدین مشاور برنامه ریزی و امور راهبردی و دکتر موسی عاکفی مشاور امور بین الملل بنیاد اندیشه اسلامی با دکتر محمود حیدر استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه پژوهشی دلتا و طلال عتریسی استاد دانشگاه، متفکر و نویسنده درباره آخرین تحولات جهان اسلام و عصر بیداری مسلمانان گفتگو کردند.
دکتر محمود حیدر تولید محتوا در اندیشه اسلامی و توزیع آن را از برجستهترین کارهای بنیاد اندیشه اسلامی در سالیان اخیر دانسته و بر نقش مهم وجود استراتژی نزد مسلمانان در برخورد با غرب و اسرائیل تاکید کرد.
وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران مهمترین الگو برای بیداری مسلمانان در جهان معاصر و قرن 21 میلادی است.
در ادامه دکتر طلال عتریسی به موضوع فقدان رهبری در میان جنبشهای اسلامی اخیر در کشورهای تونس، مصر و لیبی اشاره کرد و گفت که این نهضتهای مردمی با شعار "مردم میخواهند رژیم برکنار شود" تشکیل شدهاند .
وی تأکید کرد: این فقدان رهبری، تهدیدی جدی برای انقلابها به شمار میرود و مردم این کشورها باید بسیار هوشیار باشند.
این دو متفکر جهان عرب در خصوص بیداری اسلامی اظهار داشتند که حرکات مردمی، یک نوع زلزله فرهنگی- سیاسی است که جهان عرب و جهان اسلام را دربرگرفته و بایستی منتظر پیامدهای مهم آن بود.
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