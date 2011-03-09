اتحادیه اروپا تحریمها علیه رژیم قذافی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، اعضای اتحادیه اروپا روز سه شنبه تصمیم به گسترش تحریم ها علیه رژیم دیکتاتوری لیبی به منظور هدف قرار دادن سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق ثروت سلطنتی لیبی گرفتند.

دیپلمات های غربی اعلام کردند که 27 عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با اعمال تحریم های بیشتر علیه موسسه سرمایه گذاری لیبی موسوم به LIA و چهار سازمان دیگر اعلام کرده اند.

موسسه سرمایه گذاری لیبی موسوم به LIA در سال 2006 تاسیس شد و در بخش های مختلف اتحادیه اروپا از جمله باشگاه های فوتبال و موسسات انتشاراتی این اتحادیه سرمایه گذاری می کند.

تحریم ها علیه رژیم دیکتاتوری لیبی در حالی افزایش می یابد که اتحادیه اروپا هفته گذشته دارایی های معمر قذافی و 25 فرد دیگر در این کشور آفریقای شمالی را مسدود و ممنوعیت سفر علیه آنها را اعمال کرد.

بر این اساس بدنبال ادامه کشتار معترضان در لیبی"کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تحریم همه جانبه رهبر این کشور از سوی اتحادیه اروپا شد.