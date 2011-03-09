به گزارش خبرنگار مهر، وزارت جهاد کشاورزی با 93 هزار کارمند در تهران و سازمانهای تابعه یکی از بیشترین تعداد کارمندان را در میان وزارتخانه ها داراست که 11 هزار نفر از این تعداد در ستاد مرکزی این وزارتخانه فعالیت می کنند.

البته تعداد زیاد کارمندان این وزارتخانه از آنجا نشات گرفت که وزارت کشاورزی و جهاد در سال 1379 با یکدیگر ادغام شدند که این طرح هم به دلیل پیش بینی مشکلات امروز، با مخالفان زیادی روبرو بود.

اما انتقادات از تعداد زیادی نیروی انسانی از آنجایی شدت گرفت که در سالجاری رئیس جمهور به گلایه از این وزارتخانه پرداخت. احمدی نژاد اعلام کرده است که کارمندان وزارت جهاد کشاورزی باید کاهش یابد و متخصصان این حوزه در زمین های کشاورزی مشغول بکار باشند.

این انتقادات همزمان با طرح خروج کارمندان دولت از تهران مطرح شد و به موجب آن، وزارت جهاد کشاورزی موظف به خروج سازمانهای تابعه از تهران شد. بر این اساس کلنگ ساخت ساختمان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری که یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شد در کرج به زمین زده شد و به تازگی موضوع انتقال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هم به این شهر به گوش می رسد.

البته معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم از سال 87 به کرج انتقال یافته بود که ظاهرا این موضوع برای دیگرمعاونتهای این وزارتخانه هم در حال انجام است.

تخلیه ساختمان شیشه‌ای وزات جهادکشاورزی

اما چالشی که این روزها وزارت جهادکشاورزی با آن روبرو است، تخلیه ساختمان شیشه‌ای این وزارتخانه است که از ابتدا هم برای بخش کشاورزی بنا شده بود و حتی بلواری که در آن واقع شده هم بلوار کشاورز نامیده می شود؛ ساختمان 20 طبقه‌ای که در اوایل دهه 50 به دست ایتالیایی ها ساخته شده است.

از گوشه و کنار به گوش می رسد که این ساختمان در حال تخلیه است و معاونت تولیدات گیاهی و برنامه ریزی و اقتصاد که در آن واقع هستند به دیگر ساختمانهای این وزاتخانه منتقل خواهند شد که به این ترتیب هرکدام از اداره کل های این وزارتخانه در یکی از ساختمان ها مستقر می شوند.

براساس این گزارش، ساختمان شیشه ای وزارت جهاد کشاورزی که به دلیل نوع ساخت و وسعت آن به کاخ شیشه ای معروف است، به نهاد ها و ارگانهای دیگری سپرده می شود که هیچ سنخیتی با کشاورزی ندارند و از آنجایی که ارباب رجوعان این وزارتخانه را اغلب کشاورزان روستایی تشکیل می دهند، پراکندگی این معاونتها می تواند شرایط سختی را برای آنها بوجود آورد و کشاورزان را با سردرگمی مواجه کند.