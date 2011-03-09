سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 15 ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 15 سال دوران فعالیتش صبح امروز چهارشنبه (18 اسفند) با حضور محمدباقر خرمشاد رئیس این سازمان و در محل حسینیه الزهرا (س) آن افتتاح شد.

تجدید دیدار روسای سابق سازمان و رایزنان فرهنگی پیشین ایران در همایش "میثاق با سفیران فرهنگی"

در این نمایشگاه فعالیت معاونت‌های مختلف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه‌های مختلف علمی، ادبی و هنری و به مناسبت جشن پانزده سالگی این سازمان و در آستانه گردهمایی رایزنان فرهنگی 30 سال گذشته ایران در خارج از کشور به معرض دید درآمده است.

محمدباقر خرمشاد صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت برپایی این نمایشگاه و تشریح برنامه‌های همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، هدف از برپایی همایش مذکور را استفاده از تجربه رایزنان فرهنگی گذشته عنوان کرد.

وی از حضور روسای پیشین این سازمان و نیز اعضای شورای عالی ان و جمعی از مسئولان کشوری در همایش مذکور خبر داد و گفت: تقدیر و تشکر یکجا از رایزنان فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و تدوین تاریخ شفاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دیگر اهداف این همایش است.

چهار موضوع اصلی همایش

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برگزاری چهار میزگرد در همایش "میثاق با سفیران فرهنگی" با موضوعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجازی، تبیین جایگاه سازمان‌‌های مردم نهاد در فرآیند مدیریت روابط فرهنگی بین‌المللی، بررسی پیش‌نویس سند راهبردی برنامه‌های این سازمان و تدوین تاریخ شفاهی روابط فرهنگی بین‌المللی خبر داد.

به گفته خرمشاد برای تدوین تاریخ شفاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در طرحی که در آینده نزدیک به اجرا درمی‌آید 110 سوال از 200 رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران پرسیده خواهد شد و این پرسش‌ها به همراه پاسخ‌هایشان پایه تاریخ شفاهی سازمان مذکور را بنیان خواهند گذاشت.

جذب نیروی انسانی در آینده نزدیک

وی در ادامه مهمترین سرمایه سازمان متبوعش را نیروی انسانی آن خواند و از برگزاری دوره‌های آموزشی سطح بالا با هدف ارتقای علمی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد و از جذب نیروهای فوق لیسانس و دکتری در رشته‌هایی مانند روابط بین‌الملل در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای تربیت تخصصی نیروهای انسانی شاغل در این سازمان تاکید کرد.

تدوین تاریخ شفاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات

خرمشاد در پاسخ به سوالی درباره امکان استفاده عموم از کتاب‌هایی که در طرح تاریخ شفاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تدوین خواهد شد، گفت: چنین امکانی وجود ندارد چون این اسنادی داخلی است اما آن بخش از طرح که برای استفاده عموم مفید باشد، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

وی افزود: در راستای این طرح کتاب‌های فیروزه‌ای "فرهنگ و جامعه در ..." طراحی شده و اطلاعات مربوط به هر کتاب از هر یک از رایزنان فرهنگی کشورمان در خارج از کشور اخذ بعداً منتشر می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین آمادگی این سازمان را برای تاسیس یک خبرگزاری برای پوشش اخبار اسلام در جهان اعلام کرد و انگیزه مربوط به آن را پر کردن خلائی عنوان کرد که به گفته وی در این زمینه وجود دارد.

بر اساس این گزارش حدود 200 تن از رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته روز پنجشنبه 19 اسفند در همایشی با عنوان "میثاق با سفیران فرهنگی" و با شعار "تجربه فرهنگی، اقتدار معنوی" در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گرد هم می‌آیند.

به گفته خرمشاد از روسای سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه و اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای حضور در این همایش دعوت شده است.