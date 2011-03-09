یک سوم حجم مبادلات اقتصادی افغانستان با ایران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمدشریف شریفی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از سه واحد صنعتی شهرک کاوه ساوه و نشست با مسئولین استان مرکزی افزود: کشور افغانستان علاقه مند است تا روابط بسیار خوبی را با کشور ایران به خصوص استان مرکزی برقرار کند.
وی هدف از این سفر را آشنایی با توانمندیهای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور ایران در استان مرکزی برشمرد و اظهار داشت: به دلیل وجود مشترکات دینی و زبانی و همسایگی کشورهای ایران و افغانستان ارتباط تجاری این دو کشور می تواند مزایای بسیار خوبی را برای هر دو کشور به ارمغان داشته باشد .
شریفی افزود: کشور ایران و به ویژه منطقه صنعتی و کشاورزی استان مرکزی از نظر دانش فنی و خدمات مهندسی توانمندی های شاخصی دارد و کشور افغانستان در دوره بازسازی خود پس از سه دهه جنگ و ویرانی، آمادگی و تمایل برای توسعه سرمایه گذاری تجار ایرانی و بهره گیری از ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی دارد.
وی افزود: قرابت فرهنگی و دینی دو کشور نقطه قوتی برای توسعه مناسبات در همه ابعاد است و با توجه به اینکه افغانستان اخیرا از نظر ترانزیتی و عضویت در سازمان های اقتصادی و تجاری جایگاه خاصی در منطقه پیدا کرده آمادگی لازم در این زمینه برای تامین نیازهای ایران وجود دارد.
دکتر شریفی گفت: کشور افغانستان در بازسازی و تقویت زیرساختهای حمل و نقل جاده ای و دریایی، صنعت و کشاورزی و سایر بخش ها خواستار افزایش سهم ایران است.
صادرات 26 قلم کالا به افغانستان
علی اکبر شعبانی فرد میزان صادرات سالیانه استان را 700 میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: استان مرکزی آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال نیروی متخصص را به کشورهای دیگر دارد .
وی ادامه داد: براساس سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا هیئت افغانستان از توانمندیهای کشور بازدید بعمل آورده و در زمینههایی که علاقمند هستند، انعقاد قرارداد کنند.
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