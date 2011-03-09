یک سوم حجم مبادلات اقتصادی افغانستان با ایران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک محمدشریف شریفی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از سه واحد صنعتی شهرک کاوه ساوه و نشست با مسئولین استان مرکزی افزود: کشور افغانستان علاقه مند است تا روابط بسیار خوبی را با کشور ایران به خصوص استان مرکزی برقرار کند.

وی هدف از این سفر را آشنایی با توانمندیهای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور ایران در استان مرکزی برشمرد و اظهار داشت: به دلیل وجود مشترکات دینی و زبانی و همسایگی کشورهای ایران و افغانستان ارتباط تجاری این دو کشور می تواند مزایای بسیار خوبی را برای هر دو کشور به ارمغان داشته باشد .

شریفی افزود: کشور ایران و به ویژه منطقه صنعتی و کشاورزی استان مرکزی از نظر دانش فنی و خدمات مهندسی توانمندی های شاخصی دارد و کشور افغانستان در دوره بازسازی خود پس از سه دهه جنگ و ویرانی، آمادگی و تمایل برای توسعه سرمایه گذاری تجار ایرانی و بهره گیری از ظرفیت های خدمات فنی و مهندسی دارد.

وی افزود: قرابت فرهنگی و دینی دو کشور نقطه قوتی برای توسعه مناسبات در همه ابعاد است و با توجه به اینکه افغانستان اخیرا از نظر ترانزیتی و عضویت در سازمان های اقتصادی و تجاری جایگاه خاصی در منطقه پیدا کرده آمادگی لازم در این زمینه برای تامین نیازهای ایران وجود دارد.

دکتر شریفی گفت: کشور افغانستان در بازسازی و تقویت زیرساختهای حمل و نقل جاده ای و دریایی، صنعت و کشاورزی و سایر بخش ها خواستار افزایش سهم ایران است.

صادرات 26 قلم کالا به افغانستان

استاندار مرکزی نیز ضمن معرفی امکانات و پتانسیل های موجود در استان اظهار داشت: استان مرکزی به دلیل داشتن سه منطقه ویژه اقتصادی توانایی تولید محصولات مختلف و صادرات آنها را به کشورهای دیگر از جمله کشور افغانستان را داراست.



علی اکبر شعبانی فرد میزان صادرات سالیانه استان را 700 میلیون دلار عنوان کرد و ادامه داد: استان مرکزی آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال نیروی متخصص را به کشورهای دیگر دارد .



وی تنوع در تولیدات محصولات استان را منحصر به فرد و ویژه توصیف نمود و اذعان داشت : یک چهارم صنعت کشور با قابلیت های فراوان در این استان قرار گرفته است و در بحث تولید محصولات کشاورزی نیز سالیانه شاهد رشد بسیار خوبی در میزان این تولیدات هستیم.



استاندار مرکزی با بیان اینکه 26 قلم کالای تولیدی از استان مرکزی به کشور افغانستان صادر می‌شود‌، تصریح کرد :ازاستان مرکزی طی سال جاری انواع شیشه و بلورجات، مواد شوینده، محصولات پتروشیمی ، بهداشتی، کنسرو و کمپوت ها، انواع پروفیل، شیرینی ها و شکلات، انواع قطعات خوردو ، دستگاه های جوش و برش و وسایل گرمایشی به افغانستان صادرشده است.



وی ادامه داد: براساس سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقرر شده تا هیئت افغانستان از توانمندی‌های کشور بازدید بعمل آورده و در زمینه‌هایی که علاقمند هستند، انعقاد قرارداد کنند.

گفتنی است این هیئت تجاری متشکل از 30 بازرگان افغانیاز نزدیک با فعالیت سه شرکت "عالی فرد" تولیدکننده آبمیوه و شربت، "سینا کاشی" و گروه صنعتی "شیشه فلوت" شهرک صنعتی کاوه ساوه آشنا شدند و در نشست با مسئولین استان مرکزی راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری استان مرکزی و کشور افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

شهر صنعتی کاوه واقع در 15 کیلومتری شهرستان ساوه با حدود 500 واحد بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی، بزرگترین شهر صنعتی کشور می باشد.