به گزارش خبرنگارمهر،دراین ویژه برنامه که با حضور محمد منتشری خواننده موسیقی سنتی و رضا مهدوی سردبیر و کارشناس مجری برگزار می شود علاوه بر آیین سنتی چهارشنبه سوری ،آیین های نوروز و نقش موسیقی در این آیین ها مورد بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه همچنین تولید آثار موسیقی روزهای ملی ایران و پخش این موسیقی ها از رسانه ملی و جایگاه آن در فرهنگ عامه آسیب شناسی می شود و درخصوص چرایی کمرنگ شدن موسیقی های ملی و میهنی در فضای شهرنشینی امروز بحث و گفتگو می شود.

لازم به ذکر است محمد منتشری خواننده موسیقی سنتی است که در راستای موسیقی نوروز، چهارشنبه سوری و سنت‌های ایرانی آثار قابل توجهی از جمله "هفت سین" و"چهارشنبه سوری" را منتشر کرده است، وی همچنین در محضر استاد اسماعیل مهرتاش موسیقی آموخته است.







