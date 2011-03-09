اظهار نظرهای غیرکارشناسی بزرگترین آفت مدیریت شهری است

سید علی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت:‌ اظهارنظرهای غیرعلمی در بسیاری از حوزه های مختلف شهری سالها در شهر کرج تبدیل به سنتی شده است که رفع آن نیازمند نگاه کلان استانی است.

وی افزود: ورود غیرکارشناسی به مسائل شهری از سوی برخی از مسئولان استان منجر شده شهرداری درگیر مسائل حاشیه ای شده و از پرداختن به مسائل اساسی شهر محروم بماند.

این مسئول با اشاره به اینکه شهرداری کرج بزرگترین دستگاه اجرایی استان است، خاطر نشان کرد: ‌شهرداری کرج با دارابودن تعداد بالای مدیران و کارکنان و همچنین میزان اعتبارات، از دستگاههای بزرگ اجرایی استان به شمار می رود که باید با نقد علمی و دلسوزانه این نهاد مردمی را برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مردم یاری کرد.

نگرش شهرستانی در شان مسئولان استان نیست

شهردار کرج با تاکید براینکه نگرش محدود شهرستانی در شان مسئولان استان نیست، یادآور شد: با تشکیل استان البرز رویکردها و نگرش های مسئولان باید از سطح شهرستانی ارتقاء یافته و به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود:‌عقب ماندن شهرداری در بسیاری از امور شهری نتیجه دیدگاه هایی است که به دلیل دخالت های بی اساس موجب به وجود آمدن چالشهای فراوان در حوزه شهرداری شده است.

مسائل مدیریت شهری کاملا تخصصی است

آقازاده همچنین مسائل مدیریت شهری را کاملا اجرایی و تخصصی عنوان کرد و اظهار داشت: ‌مسائل تئوری و اجرایی در سیستم مدیریت شهری نکته قابل تاملی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی گفت:‌ خوشبختانه با تشکیل استان البرز آرامش نسبی بر شهر حاکم شده است که امیدواریم با توجه به نگاه و رویکرد استانداری شاهد رفع مسائل و مشکلات موجود در مرکز این استان باشیم.

به گفته وی کرج کلانشهری است که طی سالهای گذشته به دلیل وجود برخی نگاههای سلیقه ای صدمات فراوانی دیده است بنابراین شایسته است درسایه همکاری و همدلی و نقدهای منصفانه به دور از هرگونه غرض ورزی بسترهای لازم برای رشد و آبادانی این استان تازه تاسیس را فراهم کرده و برای رسیدن به جایگاه واقعی البرز تلاش کنیم.