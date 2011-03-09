گزارش مهر از رونمایی نقشه جامع علمی/ جدول مهمترین اظهارات مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، 23 مردادماه 85 مقام معظم رهبری در دیدار رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، لزوم تبدیل علم‌گرایی و علم‌محوری را به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش‌ها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.

ایشان، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجامع تصمیم ‌گیر و تصمیم‌ ساز را مسئول ترسیم فرآیند رشد علمی در کشور برشمردند و تأکید کردند: باید میزان بودجه‌ای که در برنامه‌ چهارم توسعه از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات در نظر گرفته شده است، تامین شود زیرا در غیر این صورت، امکان رشد علمی به وجود نمی‌آید.

حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش به پارک‌های علم و فناوری در کشور و همچنین نادیده گرفته نشدن رشد کمی مراکز علمی و دانشگاه‌ها به دلیل توجه به رشد کیفی افزودند: نگاه متوازن به رشته‌های علمی دانشگاه‌ها یکی از ضروریات مراکز دانشگاهی است که تحقق این امر نیز منوط به ترسیم نقشه‌ جامع علمی کشور است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه 86 نقشه جامع علمی کشور را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و اقدامات خود این حوزه را آغاز کرد و با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیب های مربوط به تدوین نسخه های مختلف و تصویب نسحه نهایی اش بالاخره آن را در 14 دی ماه 89 به تصویب رساند.

اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما گرد هم آمدند تا یکی از مهمترین سندهای راهبردی در جمهوری اسلامی ایران که جهش علمی کشور و قرارگیری جمهوری اسلامی ایران نه تنها در صدر علمی منطقه خاورمینه بلکه در جایگاه علمی برتر جهان اسلام و دنیا را دنبال می کند را رونمایی کنند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله تسخیری دبیر مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، کامران دانشجو وزیر علوم، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، سید محمد حسینی وزیر ارشاد، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد جواد لاریجانی و دیگر شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی در این همایش حضور داشتند.

شخصیت ها آمده بودند تا سندی که حاصل مشارکت بیش از 2 هزار استاد دانشگاه و حوزه و صاحب نظر اندیشمند، 800 مرکز علمی تحقیقاتی، برگزاری 6 هزار ساعت نفر جلسه، انجام 300 هزار نفر ساعت کار کارشناسی، برگزاری 61 جلسه برای تدوین و تصویب نقشه جامع علمی کشور بود را رونمایی کنند.

مهمترین اظهارات مسئولان در مراسم رونمایی نقشه جامع علمی کشور

ردیف نام مسئول بخشی از سخنان مراسم رونمایی نقشه 1 محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور پایان تدوین نقشه جامع علمی کشور ابتدای راه است

تصور نشود این نقشه کاملا جامع تدوین شده بلکه باید به طور مداوم این نقشه به صورت گویا اصلاح شود تا بتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند 2 مرضیه وحید دستجردی

وزیر بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور اقدام به تهیه نقشه علمی دانشگاه خود کرده اند 3 نسرین سلطانخواه

معاون علمی ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری و مشکارکت خود را در تهیه و تدوین نقشه تا مراحل نهایی شدن نقشه و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تداوم داده است 4 کامران دانشجو

وزیر علوم ساختار راهبردی و استراتژیک نقشه جامع علمی کشور تعیین کننده وضع حال و آینده علوم در جمهوری اسلامی ایران است 5 غلامعلی حداد عادل

رئیس کمیسیون فرهنگی توجه به اسناد بالادستی جزء فرهنگ ما نشده است که این خطری است که نقشه جامع علمی کشور را نیز تهدید می کند 6 محمدجواد لاریجانی

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی نقشه جامع علمی کشور سند حرکت نظام در حوزه علم و فناوری است که استمرار و تداوم دارد و سندی ایستا نیست و می توان به راحتی برنامه‌های دیگری را در آن وارد کرد 7 محمدرضا مخبر دزفولی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی علیرغم شاخص گذاری‌هایی که در نقشه جامع علمی کشور آمده است هنوز با مواردی مواجه هستیم که نیاز به مشارکت همکاران و دانشمندان دارد تا بخش‌های دیگر کمی و کیفی نقشه نیز تهیه، تصویب و اجرا شوند 8 صادق واعظ زاده

معاون سابق رئیس جمهور امیدواریم با همت مضاعف و جدیت در اجرای نقشه جامع علمی کشور فضا را باز کنیم تا راه برای نقد و انتقاد از همین نسخه نقشه جامع علمی کشور باز شودو متفکرانی که در برنامه ریزی بوده یا نبوده‌اند به طور جدی توجه ‌کنند

شاید به لحاظ اینکه بخشهای مختلف تصمیم سازی در حوزه علمی و فرهنگی کشور مشارکت ویژه ای در تدوین و تکوین این نقشه داشته اند تعداد سخنرانان در مراسم رونمایی از این نقشه فراتر از همایش های معمول و متعارفی بود که برگزار می شود.

مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، کامران دانشجو وزیر علوم، محمدجواد لاریجانی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، صادق واعظ زاده معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به ترتیب سخنرانان مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور بودند.

به گزارش مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی اولین سخنران مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور گفت: وزارت بهداشت سعی کرد پس از مشارکت در تهیه پیش نویس نقشه جامع علمی کشور، نقشه نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران را هم تدوین کند به طوری که عملاً منطبق با سند بالادستی باشند. در تدوین نقشه جامع علمی کشور و پس از آن نقشه نظام سلامت از حدود 300 نفر از محققین، اندیشمندان و کارشناسان حوزه سلامت بهره گرفته شد.

وزیر بهداشت از بسترسازی برای مقدمات اجرای نقشه جامع علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی از ابتدای سال89 خبر داد و گفت: با یک تلاش همه جانبه در سال جاری تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور اقدام به تهیه نقشه علمی دانشگاه خود کرده و هدف‌گذاری‌های متناسب با نیازها، مزایا و قابلیت‌های سرزمین خود طراحی و نقطه گذاری کردند. وحید دستجردی با اشاره به زمینه سازی حرکت در مسیر نقشه علمی در حوزه سلامت گفت: باید در مسیر نقشه جامع علمی کشور حدود 700 مرکز پژوهشی و 90 پژوهشگاه و مرکز رشد دولتی و خصوصی در حوزه سلامت داشته باشیم. تلاش می‌کنیم با این نقشه، طراحی سالانه 280 پتنت را در حوزه سلامت به ثبت برسانیم این میزان ثبت و تولید نیاز به 20 هزار پژوهشگر و پشتیبان پژوهش دارد. نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری دومین سخنران این مراسم در حالی که در ابتدای سخنرانی اش از اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی برای انتخابات 2 زن به عنوان 2 سخنران اول این مراسم از آمادگی این معاونت برای اجرایی شدن این نقشه در کنار ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور خبر داد و اضافه کرد: این معاونت همان گونه که از ابتدای تدوین نقشه جامع وارد صحنه شد و تهیه نقشه جامع علمی کشور را در اولویت‌های اصلی خود قرار داد، همکاری و مشکارکت خود را در تهیه و تدوین نقشه تا مراحل نهایی شدن نقشه و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تداوم داده است. کامران دانشجو وزیر علوم نیز در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور گفت: ساختار راهبردی و استراتژیک نقشه جامع علمی کشور تعیین کننده وضع حال و آینده علوم در جمهوری اسلامی ایران است و این نقشه، تکالیف و وظایف مسئولان و فعالان جریان‌های عملی در حوزه‌های مختلف را تعیین و شاخص‌ها و سنجه‌های هر بخش را تعیین می‌کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: افزود: اسلامی سازی، غنی سازی و کارآمدسازی به منظور پاسخگویی همه جانبه به نیازهای فکری، علمی و عملی در کشور از موارد شاخص مندرج در نقشه جامع علمی کشور به شمار می آید.

وی در تبیین قرابت فعالیت‌های وزارت علوم با روح حاکم بر نقشه جامع علمی کشور، گفت: اصل حاکم بر تمامی فعالیت‌ها در وزارت علوم در یک سال گذشته برگرفته از روح حاکم بر نقشه جامع علمی کشور و همسو با استراتژی تکوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته بوده است و سیاست‌گذاری‌های وزارت علوم با تاکید بر تحقیقات کاربردی و اهتمام بر تحقیقات بنیادی، جاری ساختن نگاه توامان به علم و دین، بازنگری در کتب و متون دانشگاهی به خصوص بازنگری در علوم انسانی با پشتیبانی هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس با جدیت و دقت لازم پیگیری شده است.

غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سخنران بعدی این مراسم، تصویب نقشه جامع علمی کشور را مبارک دانست و تاکید کرد: توجه به اسناد بالادستی جزء فرهنگ ما نشده است که این خطری است که نقشه جامع علمی کشور را نیز تهدید می کند. تبعیت از سندهای بالادستی باید جزء فرهنگ کشور شود چرا که این نقشه موارد مهمی چون مزیت‌ها، اولویت‌ها، تقسیم وظایف و افق چشم انداز کشور را تبیین و تعیین کرده است.

حدادعادل با تاکید بر اینکه مدیریت فعالیت‌های علمی بر عهده دولت است یادآور شد: فعالیت‌های پراکنده همانند نقشه‌‌های موزائیک است ولی ما می‌‌خواهیم با نقشه جامع علمی یک فرش زیبا از فعالیت‌های علمی کشور تهیه کنیم چرا که هر گره‌ای که زده می‌شود مکمل فعالیت‌های دیگران است.

دکتر محمدجواد لاریجانی نیز با تاکید بر اینکه فعالان و اساتید دانشگاهها باید در نقشه جامع علمی کشور جان دوباره‌ای ببخشند افزود: پس از تدوین این نقشه مناقشات فراوانی در این زمینه منعکس شد ولی باید یادآور شوم که این سند حرکت نظام در حوزه علم و فناوری است که استمرار و تداوم دارد. نقشه جامع علمی یک سند ایستا نیست و می توان به راحتی برنامه‌های دیگری را در آن وارد کرد.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حالی که نقشه جامع علمی کشور رونمایی می شد خاطرنشان کرد: علیرغم شاخص گذاری‌هایی که در نقشه جامع علمی کشور آمده است هنوز با مواردی مواجه هستیم که نیاز به مشارکت همکاران و دانشمندان دارد تا بخش‌های دیگر کمی و کیفی نقشه نیز تهیه، تصویب و اجرا شوند. در این راستا چندین سند دیگر مرتبط با اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور همچنان باید با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی تهیه، تصویب و اجرا شود. بنابراین اظهارات مخبر دزفولی تاکید می کرد که هنوز راه برای کامل شدن نقشه و پذیرش پیشنهادات و انتقادات در زمینه این سند باز است، همان طور که صادق واعظ زاده معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور نیز بر زمینه سازی جهت دریافت و دیده شدن و شنیده شدن نقدهای آبدار اندیشمندان و صاحب نظران تاکید کرد. صادق واعظ زاده معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه با تصویب نقشه جامع علمی کشور صرفاً 5 تا 10 درصد از کار انجام شده است، گفت: امیدواریم با همت مضاعف و جدیت در اجرای نقشه فضا را باز کنیم تا راه برای نقد و انتقاد از همین نسخه نقشه جامع علمی کشور باز شود. چون با آغاز اجرای نقشه جامع علمی کشور نقدهایی آبدار و چالش‌برانگیز مطرح می‌شود و متفکرانی که در برنامه ریزی بوده یا نبوده‌اند به طور جدی توجه می‌کنند. به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز که به عنوان آخرین سخنران در جایگاه حاضر شد روند رشد علمی کشور را مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: این امر یک شرط دارد و آن اینکه علم به دست آمده در راستای آرمانهای انسانی باشد و شرط دومش نیز آن است که علوم غصب شده هم افزا شود. وی اظهار امیدواری کرد که نقشه راهی که ترسیم شده این دو راهبرد را محقق کند یعنی تولید علم در جهت شکوفایی انسان تنظیم شده و تمام تلاشهای علمی کشور هم افزا شود. رئیس جمهور در پایان تدوین نقشه جامع علمی کشور را ابتدای راه دانست و گفت: تصور نشود این نقشه کاملا جامع تدوین شده است بلکه باید به طور مداوم این نقشه به صورت گویا اصلاح شود تا بتواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. به گزارش مهر، نقشه جامع علمی کشور صبح امروز سه شنبه طی مراسمی با حضور رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزرای علوم، بهداشت و ارشاد رونمایی شد. در این مراسم همچنین تمبر یادبود نقشه جامع علمی کشور نیز مهر و امضا شد.

در این مراسم همچنین دکتر حسن حبیبی، علی شریعتمداری و رضا اردکانی به عنوان اعضای پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی همزمان با رونمایی از نقشه علمی مورد تقدیر قرار گرفتند. البته حسن حبیبی به علت کسالت در این مراسم حضور نداشت اما مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سلامش را به جمع حاضر در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما رساند.