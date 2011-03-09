تغییر نگاه مساوی تضمین توسعه است

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نگاه مسئولان استانی نسبت به فرودگاه رشت باید تغییرکند، افزود: تغییر در رویکرد مسئولان استانی نسبت به فرودگاه رشت پیشنیاز توسعه این فرودگاه است.
وی ادامه داد: با همکاری همدیگر باید رویکرد مسئولان استانی را نسبت به فرودگاه رشت عوض کرد تا این فرودگاه در زیرساخت های توسعه گیلان مورد لحاظ جدی مسئولان قرار گیرد.
فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت تنها فرودگاه استان گیلان است که در سال 1348 احداث و در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و حدود 15 کیلومتری منطقه آزاد بندر انزلی واقع و مساحت کل فرودگاه 220 هکتار و ارتفاع آن 40 پا پایین تر از آبهای دریای آزاد است و به سیستم های کمک ناوبری دقیق و ارتباطی با هفت طرح تقرب مجهز است.
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