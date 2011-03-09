تغییر نگاه مساوی تضمین توسعه است

فتاح رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه نگاه مسئولان استانی نسبت به فرودگاه رشت باید تغییرکند، افزود: تغییر در رویکرد مسئولان استانی نسبت به فرودگاه رشت پیشنیاز توسعه این فرودگاه است.



وی ادامه داد: با همکاری همدیگر باید رویکرد مسئولان استانی را نسبت به فرودگاه رشت عوض کرد تا این فرودگاه در زیرساخت های توسعه گیلان مورد لحاظ جدی مسئولان قرار گیرد.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت تنها فرودگاه استان گیلان است که در سال 1348 احداث و در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و حدود 15 کیلومتری منطقه آزاد بندر انزلی واقع و مساحت کل فرودگاه 220 هکتار و ارتفاع آن 40 پا پایین تر از آبهای دریای آزاد است و به سیستم های کمک ناوبری دقیق و ارتباطی با هفت طرح تقرب مجهز است.

با اجرای روکش باند درسال 1385و مقاوم سازی باند و گسترش پارکینگ با زیربنای 55 هزار مترمربع آماده پذیرش هواپیمای متوسط و پهن پیکر با شرایط خاص است.

همچنین کنترل نظارت بر امور ایمنی، سلامتی پروازها سیویل (تجاری و بازرگانی) برای سالانه حدود چهار هزار و500 سورتی پرواز، ارائه سرویس های پروازی به ترافیک یگانهای هوایی ارتش و سپاه به هنگام رزمایش ها، حوادث غیرمترقبه و ترافیک مؤسسات هوایی در بخش دولتی و خصوصی نظیر هلال احمر، کشاورزی، توانیر و سایردستگاهها که تقریبا سالانه بیش از دو هزار سورتی پرواز است را به عهده دارد.