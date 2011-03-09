اولتیماتوم 4ماهه به موسسات پولی فاقدمجوز/ جلسه انحصاری برای نرخ سود

حسین رحمانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: جلسه شب گذشته این شورا به بررسی مسائل و ابعاد مختلف موضوع ساماندهی تعاونی های اعتباری گذشت و در مورد بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی درسال آینده صحبتی نشد.

جلسه فوق العاده و انحصاری برای تعیین نرخ سود

عضو شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه این شورا تصمیم گرفته است تا در جلسه دوشنبه آینده به صورت فوق العاده و انحصاری و بدون هیچ دستور کار دیگری فقط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را بررسی کند، اظهار داشت: به دلیل پرداختن به موضوع ساماندهی تعاونی های اعتباری، شورا در جلسه دیشب خود مصوبه ای در مورد بسته سال 90 نداشته است.

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رحمانی نیا با بیان اینکه در قالب جلسه دیشب بانک مرکزی از آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی های اعتباری و مسائل و اتفاقات اخیر به شورای پول و اعتبار گزارشی ارائه کرده است، افزود: در نهایت شورا به این نتیجه رسید که به تعاونی های اعتباری یک مهلت 4 ماهه دیگر تا پایان خرداد ماه سال 90 بدهد تا آنها بتوانند در این مقطع نهایی ضمن تشکیل پرونده اقدامات و عملکرد آینده خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهند و از این طریق مجوز رسمی فعالیت دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه تحت نظارت قوانین بازار غیر متشکل پولی درآمدن تعاونی های اعتباری و همچنین تبعیت از مقررات بانک مرکزی برای رفع نگرانی ها و دغدغه مردم و سپرده گزاران در تعاونی های اعتباری، موضوع مهمی بود که شورای پول و اعتبار آن را در دستور کار خود قرار داد.

عضو شورای پول و اعتبار گفت: همچنین تصمیم گیری شد که بسیاری از تعاونی های اعتباری کوچک در قالب یک تعاونی بزرگتر ساماندهی شوند و به عبارتی، تحت نظر آن تعاونی بزرگ به فعالیت خود ادامه دهند به نحوی که به برخی تعاونی ها از این طریق بتوانند سرپرستی و مسئولیت تعدادی از تعاونی های اعتباری را برای رعایت مقررات بانک مرکزی به عهده گیرند.

ادغام تعاونی‌های کوچک با یکدیگر

رحمانی نیا با بیان اینکه از این رو تشکیل تعاونی ها به صورت گروهی تحت سرپرستی یک تعاونی بزرگتر مد نظر شورای پول و اعتبار قرار گرفت، گفت: همچنین بخشی از جلسه دیشب شورای پول و اعتبار به مسائل و نگرانی های مردم در خصوص وضعیت بوجود آمده پس از اجرای طرح ساماندهی تعاونی اعتباری و همچنین تعطیلی برخی از این تعاونی ها گذشت.

وی با تاکید بر اینکه نظر اصلی شورا و تلاش آن بر این است که مردم از نگرانی و دغدغه سپرده گذاری خود در تعاونی های اعتباری خارج شوند، اظهار داشت: از این طریق ایجاد حاشیه امنی برای سپرده گزاران و مردم مد نظر شورای پول و اعتبار قرار گرفت تا سپرده گزاران از بابت ارتباط مالی با تعاونی های اعتباری دغدغه فکری نداشته باشند و این اقدامات صورت خواهد گرفت.

وی ضمن تاکید مجدد بر مهلت پایانی 4ماهه بانک مرکزی برای تعاونی های اعتباری و تطبیق آن با مقررات و قوانین بانک مرکزی تصریح کرد: از این رو، شورا بانک مرکزی را موظف به اندیشیدن تمهیداتی برای رفع نگرانی و دغدغه مردم کرده است و این موضوع باید هر چه سریعتر توسط بانک مرکزی انجام شود.

رحمانی نیا در پایان با بیان اینکه همچنین در مورد وضعیت صدور مجوز فعالیت تعاونی های اعتباری و مسائل بوجود آمده نیز در شورا بحث شد ولی نکته اصلی این است که مردم بدانند نگرانی در این رابطه وجود ندارد و مسائل در فرصت کوتاهی حل خواهد شد.