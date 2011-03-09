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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

اکران پنج فیلم/

"انتهای خیابان هشتم" نوروز 90 روی پرده می‌رود

"انتهای خیابان هشتم" نوروز 90 روی پرده می‌رود

فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی نوروز 90 به همراه "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" روی پرده می‌رود.

محمد اشرفی رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران به خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" در نوروز قطعی شد و به زودی تکلیف دو فیلم دیگر نوروزی روشن می‌شود، احتمالا شنبه 21 اسفندماه وضعیت نمایش فیلم‌ها در نوروز 90 کاملا روشن می‌شود.

وی افزود: احتمالا یک گروه فرهنگی هم خواهیم داشت تا فیلمی در این گروه روی پرده برود، ترکیب اکران نوروزی امیدوارکننده است و این تنوع می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. با تصویب آیین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش برنامه‌ریزی برای اکران سال 90 سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

مدیر سینما ماندانا ادامه داد: اکران نوروزی سرفصلی برای برنامه‌های نمایش فیلم در سال 90 است، امیدوارم بتوانیم از این زمان به نحو درست استفاده کنیم تا سینمای ایران و سینماگران در سالی که پیش رو است شرایط بهتری نسبت به سال 89 داشته باشند.

فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و "اخراجی‌ها 3" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی نوروز 90 روی پرده می‌روند. "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی با بازی ترانه علیدوستی، حامد بهداد و صابر ابر داستانی اجتماعی دارد.

کد مطلب 1270500

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