محمد اشرفی رئیس هیئت مدیره انجمن سینماداران به خبرنگار مهر گفت: اکران فیلم سینمایی "انتهای خیابان هشتم" در نوروز قطعی شد و به زودی تکلیف دو فیلم دیگر نوروزی روشن می‌شود، احتمالا شنبه 21 اسفندماه وضعیت نمایش فیلم‌ها در نوروز 90 کاملا روشن می‌شود.

وی افزود: احتمالا یک گروه فرهنگی هم خواهیم داشت تا فیلمی در این گروه روی پرده برود، ترکیب اکران نوروزی امیدوارکننده است و این تنوع می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد. با تصویب آیین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش برنامه‌ریزی برای اکران سال 90 سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

مدیر سینما ماندانا ادامه داد: اکران نوروزی سرفصلی برای برنامه‌های نمایش فیلم در سال 90 است، امیدوارم بتوانیم از این زمان به نحو درست استفاده کنیم تا سینمای ایران و سینماگران در سالی که پیش رو است شرایط بهتری نسبت به سال 89 داشته باشند.

فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و "اخراجی‌ها 3" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی نوروز 90 روی پرده می‌روند. "انتهای خیابان هشتم" به کارگردانی علیرضا امینی با بازی ترانه علیدوستی، حامد بهداد و صابر ابر داستانی اجتماعی دارد.