دخالت نظامی در لیبی دیوانگی پرهزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد هاس" در مطلبی در وال استریت ژورنال می نویسد: برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبی مؤثر نخواهد بود و دخالت نظامی در این کشور هم به طور بالقوه یک دیوانگی پرهزینه است.

ریچارد هاس در این مطلب با اشاره به موافقین دخالت نظامی آمریکا در امور لیبی می نویسد: عده ای در محافل سیاسی دولت اوباما در حال ترغیب رئیس جمهوری برای دخالت نظامی در لیبی هستند و بسیاری از تفسیرها بر برقراری "منطقه پرواز ممنوع" استوار است، اما درخواست ها هم برای "منطقه رانندگی ممنوع" و کمک تسلیحاتی یا هر نوع کمک دیگری به مخالفین وجود دارد که این موضوع را با اخلاقیات و واقع گرایی سیاسی در هم می آمیزد. آنها می گویند که ما با دخالت می توانیم از کشتار بی گناهان ممانعت بعمل آوریم و در همان حین تمایل ما را برای ابراز حمایت از آزادی و امنیت افزایش می دهد.

در ادامه این مطلب آمده است: رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا موضع مخالفی اتخاذ کرده زیرا عقیده دارد که برقراری منطقه پرواز ممنوع به معنی رفتن بسوی جنگ خواهد بود. ضمن اینکه برقراری منطقه پرواز ممنوع با عنایت به اینکه حملات هوایی ابزار مهم رژیم نیست به منزله شکست و زمین گیر کردن رژیم تلقی نمی شود. حاکمیت می تواند بدون بهره جستن از هواپیماها و بالگردها و صرفاً با بهره مندی از پیاده نظام و تسلیحات سبک مخالفین را شکست دهد.

در مورد دیگر تدابیر نظامی یعنی منطقه رانندگی ممنوع هم باید گفت که این اقدام که در صدد محدود کردن حرکت تانک ها و پرسنل زرهی است اما نیاز به نیروهای نظامی بیشتری از مورد پرواز ممنوع دارد.

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه به ماهیت مخالفین قذافی اشاره می کند و می نویسد: برکناری قذافی مخالفین او را دموکراتیک نمی کند و حتی اگر برخی از کسانی که مخالف او هستند دموکرات واقعی باشند دلیل ندارد که فر ض کنیم کمک به برکناری رهبر لیبی منجر به این خواهد شد که قدرت به این افراد داده شود. بر عکس برکناری وی می تواند روی کار آمدن افراد مختلف قدرتمند از قبیله های گوناگون باشد یا می تواند منجر به ایجاد وضعیتی شود که در آن اسلام گراها موقعیت برتر را از آن خود کنند. در هر دو حالت نواحی مهم کشور خارج از کنترل هر دولت احتمالی خواهد بود که این امر می تواند زمینه را برای بهره برداری القاعده و دیگر گروهها فراهم آورد.

در پایان مطلب وال استریت ژورنال به عواقب نظامی دخالت آمریکا در افغانستان و عراق اشاره شده و آمده است: دخالت در لیبی برای ارتش آمریکا هزینه بر خواهد بود و دیگر اینکه آمریکا در لیبی منافع حیاتی ندارد تا اینکه دخالت گسترده در آن را توجیه کند و البته این به معنایی انفعال در این ماجرا نیست.