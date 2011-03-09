منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با راهآهن شهرری گفت: در بازی گذشته اگر قدر موقعیتهایمان را میدانستیم برابر تراکتورسازی پیروز میشدیم اما آن بازی گذشته است و باید در دیدارهای آینده نگذاریم به این راحتی امتیازات از دست برود.
وی در مورد دیدار با راهآهن افزود: بدون شک بازی سختی را برابر راه آهن شهرری پیش رو داریم زیرا آنها در هفتههای گذشته نتوانستند نتیجه دلخواه را کسب کنند و برای جبران این ناکامیها و پشت سرگذاشتن مشکلات انگیزه بالایی برای موفقیت برابر ما دارند. البته ما هم به فکر موفقیت و کسب سه امتیاز این دیدار هستیم تا با روحیه بهتری راهی عربستان شویم.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان در مورد غیبت محمدرضا خلعتبری، قاسم حدادیفر و شاهین خیری در این دیدار تاکید کرد: این نفرات از بازیکنان خوب تیم ما هستند اما سایر نفرات ما هم در وضعیت خوبی قرار دارند و امیدواریم با توجه به انگیزه آنها در بازی با راهآهن پیروز شویم.
وی در مورد نزدیک شدن سپاهان به این تیم و احتمال از دست دادن صدرنشینی اضافه کرد: هنوز هفتهها تا پایان لیگ باقی مانده است و ما تلاش میکنیم صدرنشینی را حفظ کنیم. قطعا اگر صدر را از دست بدهیم، رسیدن مجدد به آن در این هفتهها سخت است.
ابراهیمزاده در پایان گفت: بازیهای باقیمانده ما تا پایان لیگ برابر تیمهایی است که یا برای رسیدن به صدر جدول و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به میدان میآیند و یا در اندیشه کسب امتیاز برای حفظ خود در لیگ برتر هستند. در مجموع آنها تیمهایی هستند که از نظر انگیزه در سطح بسیار بالایی قرار داشته و کارمان را جهت کسب امتیاز و حفظ صدرنشینی سختتر میکنند.
دیدار تیمهای فوتبال راهآهن شهرری و ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر عصر فردا پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان برگزار میشود.
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