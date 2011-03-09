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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

برای حفظ صدرنشینی تلاش می‌کنیم/ بازی سختی برابر راه‌آهن داریم

برای حفظ صدرنشینی تلاش می‌کنیم/ بازی سختی برابر راه‌آهن داریم

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن ‌اصفهان از تلاش بازیکنان این تیم برای حفظ صدرنشینی تا پایان لیگ خبر داد و گفت: به فکر موفقیت و کسب سه امتیاز برابر راه‌آهن هستیم تا با روحیه بهتری راهی عربستان شویم.

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با راه‌آهن شهرری گفت: در بازی گذشته اگر قدر موقعیت‌هایمان را می‌دانستیم برابر تراکتورسازی پیروز می‌شدیم اما آن بازی گذشته است و باید در دیدارهای آینده نگذاریم به این راحتی امتیازات از دست برود.

وی در مورد دیدار با راه‌آهن افزود: بدون شک بازی سختی را برابر راه آهن شهرری پیش رو داریم زیرا آنها در هفته‌های گذشته نتوانستند نتیجه دلخواه را کسب کنند و برای جبران این ناکامی‌ها و پشت سرگذاشتن مشکلات انگیزه بالایی برای موفقیت برابر ما دارند. البته ما هم به فکر موفقیت و کسب سه امتیاز این دیدار هستیم تا با روحیه بهتری راهی عربستان شویم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد غیبت محمدرضا خلعتبری، قاسم حدادی‌فر و شاهین خیری در این دیدار تاکید کرد: این نفرات از بازیکنان خوب تیم ما هستند اما سایر نفرات ما هم در وضعیت خوبی قرار دارند و امیدواریم با توجه به انگیزه آنها در بازی با راه‌آهن پیروز شویم.

وی در مورد نزدیک شدن سپاهان به این تیم و احتمال از دست دادن صدرنشینی اضافه کرد: هنوز هفته‌ها تا پایان لیگ باقی مانده است و ما تلاش می‌کنیم صدرنشینی را حفظ کنیم. قطعا اگر صدر را از دست بدهیم، رسیدن مجدد به آن در این هفته‌ها سخت است.

ابراهیم‌زاده در پایان گفت: بازی‌‌های باقیمانده ما تا پایان لیگ برابر تیم‌هایی است که یا برای رسیدن به صدر جدول و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌آیند و یا در اندیشه کسب امتیاز برای حفظ خود در لیگ برتر هستند. در مجموع آنها تیم‌هایی هستند که از نظر انگیزه در سطح بسیار بالایی قرار داشته و کارمان را جهت کسب امتیاز و حفظ صدرنشینی سخت‌‍تر می‌کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال راه‌آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و ششم رقابت‌‍های لیگ برتر عصر فردا پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1270507

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