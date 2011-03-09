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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

راه اندازی پرتابل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی

راه اندازی پرتابل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی از راه اندازی پرتابل انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی شایانفر اضافه کرد: این پرتال در راستای گسترش خدمات الکترونیکی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بویژه در عرصه فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی فعال شده که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفته است.

وی گفت: امکانات و بخش های مختلفی در پرتال از جمله معرفی انجمن های علمی دانشجویی، ثبت اختراعات و نوآوری ها، تشکیل بانک اطلاعات انجمن های علمی دانشجویی و آئین نامه ها در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به گسترش سریع فعالیت های این پرتال اظهار داشت: در راستای بهره برداری حداکثری از خدمات الکترونیکی دانشگاه، بزودی این سامانه با دیگر سامانه های اطلاع رسانی دانشگاه مرتبط می شود.

کد مطلب 1270511

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