وقوع زلزله در پایتخت حتمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی موذن افزود: زلزله تهران دیر یا زود اتفاق می‌افتد، بنابراین نباید دست رو دست گذاشت ضمن آنکه نباید مردم دچاراغتشاش ذهنی شوند، اما واقعیت این است که انسان به وضعیت موجود خو می‌گیرد و آمادگی‌اش را از دست می‌دهد. هنر مدیریت بحران این است که حفظ آمادگی را در کنار عدم اغتشاش انجام دهد و سازمان مدیریت بحران باید این مدل را طراحی کند.

وی مدیریت بحران را فعالیتی گروهی خواند و بر لزوم استفاده از الگو‌های تفکر شبکه‌ای در انجام برنامه‌ها تاکید کرد و گفت: تحقق تفکر سیستمی و استراتژیک نیازمند تفکر شبکه‌ای است که سه بعد دارد و می‌توان در قالب آن ابعاد مختلف یک پدیده را تجزیه و تحلیل کرد و مدیریت بحران باید از این الگو بهره‌برداری نماید.

موذن تعامل با طبیعت از طریق مدیریت با هدف کاهش عوارض سوانح و حوادث را ضروری خواند و گفت: در غیر این صورت زمان و فرصتهای موجود برای باز‌سازی عمل اجتماعی را از دست می‌دهیم.

وی در ادامه به اهمیت آموزش اشاره کرد و گفت: دانش‌بنیاد شدن یک سازمان نیازمند استمرارآموزش است.

موذن گفت: آینده‌پژوهی با نگاه تفکر شبکه‌ای منجر به شناسایی موضوعات نو می‌شود و روش‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر محقق خواهد شد.

مشاور عالی شهردار تهران با اشاره به اهمیت نقش مردم در اجرای درست برنامه‌ها و بیان این نکته که باید در سطح محلات وارد عمل شویم تا افراد و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را شناسایی کنیم، گفت: همواره سرمایه‌ای بهتر از مردم وجود ندارد و در مدیریت بحران هم همینطور است. اگر از مدیریت مردمی استفاده کنیم قطعا به مطلوب می‌رسیم. به شرطی که دریابیم محله محوری و شهروندمداری چیست و این معنی را در کار خود به کار ببریم.

وی با بیان اینکه باید راههای کوتاه تر، پر فایده‌تر و کم‌هزینه ‌تر را پیدا کرد و هنر مدیریت بحران همین است، گفت: در بحث نیرو‌ها و منابع انسانی مدیریت بحران باید افراد چند بعدی تربیت کنیم. یعنی افرادی که بتوانند امروز کار عادی را انجام دهند و در شرایط بحران رویکرد مدیریت بحران داشته باشند.