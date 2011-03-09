به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با اشاره به ویژگی های لایحه بودجه 90 در بخش مسکن اظهار داشت: به لحاظ این که در بخش مسکن به دنبال ارائه تسهیلات هستیم، در لایحه بودجه 90 منابع خوبی برای تامین تسهیلات و پشتیبانی تاسیسات زیربنایی، تخفیف عوارض و تخفیف تراکم و همچنین نظارت عالیه بر مسکن مهر پیش بینی شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی افزود: به اعتقاد من لایحه بودجه 90 در بخش مسکن به خوبی پیش بینی شده است و ما به آن ماموریت های محوله و افقی که مد نظر داریم، خواهیم رسید.

وی در ادامه به برنامه های وزارت مسکن و شهرسازی برای تسریع در روند نوسازی بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: 100 هزار واحد فرسوده امسال نوسازی شدند و سال آینده این تعداد به 250 هزار واحد می رسد. و بناست تسهیلات با سود 12 درصد در اختیار مردم برای نوسازی بافت های فرسوده قرار داده شود.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نیکزاد افزود: شهرداری ها و شورای های اسلامی شهر و روستا هم به متقاضیان تخفیف می دهند و زمانی که این تخفیف داده شود، مردم می توانند با این تخفیفات و یا به تعبیری به صورت رایگان پروانه اخذ کنند و با تسهیلات، خانه های خود را نوسازی کنند.

