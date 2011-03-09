وهابیت به دنبال مخدوش کردن چهره روحانیت و مراجع در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی با عنوان گفتمان عقاید و اندیشه با موضوع ارائه اهکار در مقابله با هجمههای فرهنگی و جنگ نرم وهابیت علیه شیعه که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد بیان داشت: برخی مداحان بیتقوا با بلوف و اغراق در شعرهای خود سبب قتل شیعیان میشوند. آیا امام حسین(ع) راضی است که بر اثر بیان این مطالب شیعیان در کشورهای دیگر مورد تعدی و تهاجم قرار گیرد؟
وی افزود: هنگامی که وهابیت در کار خود موفق شوند اول کاری که میکنند قتل شیعه را واجب و تصرف مال شیعه به عنوان غنائم جنگ را جایز خواهند شمرد.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه باید از فرصتهای طلایی استفاده کنیم اضافه کرد: خدشهدار کردن چهره علما به خصوص مراجع تقلید شیعه، در اولویت کاری شبکههای ماهوارهای وهابیت است.
وی با بیان اینکه در شبکههای وهابیت، توهینهای زیادی به آموزهها و اعقادات شیعه میشود، اظهار داشت: در این شبکهها، تعابیر قبیحی نسبت به مراجع به کار برده و به صورت ۲۴ساعته برای مخدوش کردن چهره تشیع، فعالیت میکنند.
حسینی اظهار داشت: امروزه یکی از راههایی که دشمنان بدست گرفتهاند مخدوش کردن چهره مراجع در صف بین الملل است و برداشتن زمینه نفوذ آنها از جامعه است.
بر ضد شیعه سرمایه گذاریهای کلان میشود
وی با اشار به تکفیر شیعه که امروزه در جهان بیداد میکند بیان داشت: امروزه بر ضد شیعه سرمایه گذاری میکنند و بحث
مخدوش ساختن چهره مراجع تقلید و همچنین تحریک کردن احساسات جوانان تلاش فراوانی صورت میگیرد و همچنین وهابیت برای نشر تعالیم ضاله خود، سرمایهگذاریهای فراوانی در ایران انجام داده و بودجههای هنگفتی صرف میکند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بیان داشت: نویسنده کتاب برخورد تمدنها و یکی از بزرگان سیا موفقیت شیعه را نفوذ مرجعیت در جامعه و مردم دانستند.
وی در خصوص راهکارهای اساسی برای مقابله میتوانیم داشته باشیم اضافه کرد: سرمایه گذاری آموزش تئوریک و میدانی، تأسیس مرکزی برای پاسخگویی به شبهات دین، رصد کردن شبهات و مردد کردن آن و ایجاد مرکز پژوهشی از جمله راهکارهای اساسی برای مقابله است.
حسینی در ادامه بیان داشت: گزارشهای تصویری از روحانیون در سایتهای وهابییون داخل کشور است منتشر شده و در آن ناسزاها و عبارتهای رکیکی بر ضد روحانیت بیان میشود.
وی قزوینی در پایان اظهار داشت: جهان امروز به با 50 سال گذشته متفاوت است دشمنان همواره به دنبال نقاط ضعف ما هستند.
قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه و دانشگاه هدف وهابیت از مخدوش کردن چهره روحانیت و مراجع تقلید، کاهش زمینه نفوذ آنان در جامعه و سطح بین الملل عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی شامگاه سهشنبه در نشست تخصصی با عنوان گفتمان عقاید و اندیشه با موضوع ارائه اهکار در مقابله با هجمههای فرهنگی و جنگ نرم وهابیت علیه شیعه که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد بیان داشت: برخی مداحان بیتقوا با بلوف و اغراق در شعرهای خود سبب قتل شیعیان میشوند. آیا امام حسین(ع) راضی است که بر اثر بیان این مطالب شیعیان در کشورهای دیگر مورد تعدی و تهاجم قرار گیرد؟
نظر شما