همایش سراسری CNS/ATM آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری CNS/ATM صبح امروزچهارشنبه با حضور امیر دریابان علی شمخانی رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، امیر دره باغی جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر محمود شیخ حسنی رئیس دانشگاه هوایی شهید ستاری وجمعی دیگر از مسئولان این نیرو به همراه دانشجویان و اساتید در دانشگاه شهید ستاری آغاز به کار کرد.

گفتنی است محورهای این همایش عبارت است از سامانه های نوین هوانوردی در CNS/ATM ، هماهنگی بین واحدهای هوانوردی نظامی وغیر نظامی و راهبردهای نیروهای مسلح برای اجرای طرح CNS/ATM می باشد.