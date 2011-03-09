توجه رهبر انقلاب به حفظ محیط زیست برای آسایش مردم چشمگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی با اشاره به حضور مقام معظم رهبری درپروژه قلعه مرغی وکاشت اولین نهال در این پروژه گفت: حضور مقام معظم رهبری در این پروژه منتی بر سر مدیریت شهری و نشانه توجه ایشان به پروژه های شهری و از همه مهم تر محیط زیست شهری بود .

عضو شورای شهر با اشاره به قرارگیری پادگان قلعه مرغی در جنوب شهر تهران اظهار داشت : حضور رهبر انقلاب نشان دهنده توجه ایشان به محرومان است و مسئولان کشور باید بیش از پیش به این نکته و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی، رفاه و تندرستی مردم محروم تلاش کنند.

وی افزود: هرچند ایشان همه ساله در هفته درختکاری و در کاشت نهال حضور فعال دارند اما توجه ایشان به حفظ محیط زیست برای رفاه و آسایش مردم در فرمایشات روز گذشته ایشان چشمگیر بود و بر همه واجب است تا نظرات ایشان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ایشان محیط زیست را یک اصل برای زندگی بشر دانستند، اظهار کرد: ایشان بر توجه بیش از پیش مسئولان به مسائل مربوط به سالم سازی محیط زیست و گسترش فضای سبز تأکید داشتند که به طور حتم باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد .

وی با اشاره بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از محیط زیست، جنگل ها و منابع طبیعی و فراهم کردن فضایی سالم و با طراوت برای زندگی تصریح کرد: اینها نکاتی بود که ایشان آن را از اساسی ترین وظایف مورد توجه مسئولان دانستند که باید در اولویت کاری قرار گیرد و این نشان دهنده اهمیتی است که ایشان برای حفظ محیط زیست قائل هستند.

بیادی در ادامه احداث پارک بزرگ ولایت را یکی از موضوعات مهم مطرح شده دانست و گفت: این پارک با 220 هکتار زمین در محل پادگان قلعه مرغی سابق از سوی شهردار تهران به نام "ولایت" پیشنهاد شد که مورد تصویب قرار گرفت و مراحل نهایی آن نیز در شورای شهر تهران انجام می شود.

به گفته وی در جلسه روز یکشنبه آینده شورای اسلامی شهر تهران، این موضوع با حضور شهردار بررسی می شود.