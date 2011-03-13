ساخت و سازهای کرج با اجرای طرح تفصیلی نظام مند می شود

غلامرضا احمدی بیداخویدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تاریخچه طرح تفصیلی کرج اظهار داشت:‌ طرح تفصیلی شهر کرج در سال 1351 تهیه شده است که درآن زمان محدوده شهر تنها به هسته مرکزی فعلی کرج محدود بوده و شهرک های گوهردشت، مهرشهر و فردیس به صورت شهرداری مستقل عمل می کرده است این طرح به عنوان طرح جامع کرج نامگذاری شده و در سال 1353 ابلاغ و اجرایی شد.

وی افزود:‌ با توجه به احساس نیازو مهاجرت به کرج در سال 1355 طرح توسط وزارت مسکن و شهرسازی تحت عنوان بازنگری طرح جامع کرج تصویب و ابلاغ شد و با توجه به مهلت 10ساله طرح درسال65 قرارداد تهیه طرح بازنگری بامهندسین مشاور پژوهش عمران منعقد ودرسال 68 طرح توسعه وعمران شهرکرج تصویب وابلاغ میشود چون این طرح به عنوان طرح جامع مطرح بوده طرح تفصیلی حوزه نفوذ در سال های 70 تا 72 تهیه، تصویب و ابلاغ شد و شهرداری بر اساس آن مجوز صادر کرده و نهایتا پس از گذشت 10 سال بنا به پیشنهاد شهرداری به وزارت مسکن وشهرسازی برای بازنگری طرح جامع، در سال 79 قرار داد تهیه طرح جامع حوزه کرج بزرگ با مهندسین مشاور باوند منعقد شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه به دلیل طولانی شدن مدت زمان تهیه طرح شهرداری درسال 84 مستقیما با مشاور باوند قرارداد را تمدید کرد، خاطرنشان کرد:‌ با این اقدام در نهایت در سال 88 طرح تفصیلی شهر به تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده 5 و نهایتا شورایعالی شهرسازی رسیده و به شهرداری ابلاغ شد. در این راستا بدلیل مغایرتهای موجود در طرح تیم کارشناسی حوزه شهرسازی کرج با ساعتها کار کارشناسی اشکالات موجود در طرح را همراه با راهکار اجرائی به کمیسیون ماده پنج ارسال و با چند جلسه بررسی به تصویب رسیده و ابلاغ شد. با این توضیحات مشخص می شود که طرح پیش رو به سادگی بدست نیامده و در املاک 150 مترمربع و بالاتر حداقل 4 طبقه مسکونی باتامین پارکینگ اعطا می شود و زیر 150 مترمربع هم 3 طبقه مجاز است بنابراین دوبلکس و سوبلکس که در گزارش به آن اشاره شده بود معنا ندارد.

اعطای تسهیلات ویژه به بافتهای فرسوده

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه با رفع اشکالات طرح تفصیلی املاک ریزدانه می توانند از تسهیلات ویژه ای استفاده کنند، گفت: در مناطق مختلف کرج مانند؛ اسلام آباد، ترک آباد، رضاشهر، حصارک، شهید اهری و بخشی از آق تپه مهرشهر که بافتهای فرسوده و ریزدانه وجود دارند بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی برای 680 هکتار از این بافتها تسهیلات ویژه ای اختصاص یافت.

وی افزود:‌ کلانشهر کرج در مجموع هزار و 100 هکتار بافت فرسوده و بیش از دو هزار هکتار ساختمان فرسوده دارد که در آینده نزدیک با تصویب شورای عالی شهرسازی مابقی بافتهای فرسوده نیز می توانند از تسهیلات ویژه بافتهای فرسوده استفاده کنند.

حمدی بیداخویدی یادآور شد:‌ استفاده از این تسهیلات در بافتهای فرسوده ضوابط خاص خود را دارد به طوری که مالکین باید با تجمیع زمینهای کوچک از امتیازات خاص این طرح تا 240 درصد تراکم استفاده کنند.

وی افزود: در صورتی که امکان تجمیع برای ساختمانهای فرسوده وجود نداشته باشد حداقل برای زمینهای 150 متر بنا، حداقل سه طبقه پروانه مسکونی اعطا می شود.

برای املاک بالای 150 متر در صورت تامین پارکینگ حداقل 4 طبقه پروانه صادر می شود

احمدی بیداخویدی تامین پارکینگ برای املاک بالای 150 متر را از اولویت های شهرسازی ذکر کرد و گفت: کلیه املاک سطح شهر که مساحت بالای 150 متر دارند می توان در صورت تامین پارکینگ مورد نیاز برای هر طبقه یک واحد مستقل پروانه صادر کرد.

وی تاکید کرد:‌ در این راستا هیچ محدودیتی برای تعداد واحدها وجود ندارد اما شرط صدور پروانه برای این املاک تامین پارکینگ است که باید مورد توجه مالکین قرار گیرد.

کاربری خدمات از املاک شهروندان برداشته شد

این مسئول در ادامه با بیان اینکه از جمله مشکلات بزرگ شهرداری در رابطه با طرح تفصیلی شهر کرج خدمات و گستره هاست، افزود: برداشتن خدمات از روی املاک مردم از جمله تاکیدات شورای شهر کرج بود که در برخی مواقع شهرداری ناچار است برای تامین سرانه های خدماتی خود بر روی قطعات خصوصی شهروندان طرح پیش بینی کند اما در قسمتهای توسعه یافته تقریبا تمامی خدمات بر روی املاک دولتی گذاشته شده است.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گستره به مجموعه خدماتی اطلاق می شود که شامل خدمات تجاری، مسکونی اداری و خدمات شهری باشد.

وی گفت:‌ این مهم یکی از مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی بود که این گستره ها در املاک ریزدانه قابلیت اجرا ندارد که این مورد نیز با اصلاح نقشه ها در کمیسیون ماده پنج برطرف شد و هم اکنون این گستره ها بر روی املاک درشت دانه قابلیت اجرا دارد.

کنترل جمعیت از مزایای طرح تفصیلی است

بیداخویدی در بخش دیگری از سخنان خود محدوده قانونی شهر را 17 هزار هکتار ذکر کرد و افزود: در افق سال 1405، دو میلیون وصد هزار نفر برای کلانشهر کرج دیده شده است که باید به ازای هر نفر سرانه های خدماتی لازم دیده شود.



وی تصریح کرد: با توجه به افق ترسیم شده شهرداری با محدودیت هایی مواجه است بنابراین امکان تغییر در تراکم ها وجود ندارد. بر این اساس باید برای هر نفر سرانه های خدماتی دیده شود تا بتوان با توجه به آن جمعیت را در مناطق مختلف شهر تنظیم کرد.

این مسئول از جمله اقدامات اساسی را استانداردسازی سطح و سطوح زیربنای ساختمانها عنوان کرد و گفت:‌ بر اساس استانداردهای موجود 60 درصد مساحت زمین باید احداث شود و تجاوز بیش از آن تجاوز به حقوق سایرین است.در این راستا رعایت کردن تعداد طبقات منطقی در مناطق مختلف شهر با وسعت مالی بالا و پائین منجر به یک توازن منطقی خواهد بود.

وی به شهروندان ساکن در شمال و شمال غربی کرج توصیه کرد: با توجه به اینکه مناطق شمال و شمال غربی کرج بر روی گسل فعال زلزله قرار دارد باید از ساخت و سازهای بدون پروانه پرهیز کنند و با اخذ مجوز لازم هرآنچه که مورد نیاز است از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند .

با اجرای طرح تفصیلی ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش یافته است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان تخلفات صورت گرفته در سطح شهر، خاطر نشان کرد: تا پیش از اجرای طرح تفصیلی رغبت مردم برای ساخت و سازهای غیرمجاز زیاد بود اما هم اکنون با اجرای این طرح با توجه به اینکه انجه که تاکنون مردم بدون مجوز میساختند امروز پروانه میدهیم وبا افزایش مبالغ تخلفات جدید مازادبرپروانه در کمیسیون ماده 100 امکان هرگونه ساخت وساز غیرمجاز کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده در این طرح شهروندان می توانند به میزان دلخواه خود از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند بنابراین محدودیتی برای احداث بنا وجود ندارد که منجر به روی آوردن شهروندان به احداث بناهای غیرمجاز باشد.

بیداخویدی اظهارات برخی از مسئولین مبنی بر درآمدزایی شهرداری بر اساس طرح تفصیلی را رد کرد و گفت: ‌در گذشته به دلیل محدود بودن مردم برای احداث بناها ناچار بودند به ساخت وساز غیرمجاز روی آورند اما با این طرح امکان هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز از مردم به واسطه افزایش بهای تخلفات کمیسیون ماده 100 گرفته شده و مردم می توانند به طور قانونی بدون هیچ گونه محدودیتی نسبت به ساخت وسازهای مجاز اقدام کنند.

همگام نبودن مدیریت در دانش و اجرا منجر به مغایرت طرح تفصیلی شد

مدیر اداره طرحهای راهبردی شهرداری کرج نیز در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار مهر در کرج، همگام نبودن مدیریت در دانش و اجرا را از جمله عوامل مهم در بروز مغایرت های طرح تفصیلی عنوان کرد و اظهار داشت: از جمله معضلات بزرگی که در تحقق پذیری طرحهای تفصیلی مورد توجه همه کارشناسان قرار دارد عدم شناخت مشاورین از طرح های تفصیلی و نداشتن سوابق اجرایی است.

مهرداد فیروزبخت افزود: مشاورین طرح های تفصیلی در شهرهای مختلف از جمله کرج به دلیل آنکه فقط در چارچوب اندیشه های آکادمیک و استاندارد شهر را طراحی می کنند موجب می شود شهرداری در اجرا با مشکلات متعددی مواجه شود.

این مسئول با اشاره به اینکه طراحی شهر در کامپیوتر با طراحی شهر در کف خیابانها متفاوت است،‌ یادآورشد: بر اساس استانداردهای موجود در طرح های تفصیلی یک شهروند در سطح شهر به 65 مترمربع فضا نیاز دارد که باید 23 مترآن به سکونت شهروند و 21 متر نیز به سرانه های خدماتی و شبکه های ارتباطی اختصاص یابد.

وی گفت: هرچند که در سایر کلانشهرها این میزان از 23 متر نیز افزایش می یابد و حتی به30 متر نیز می رسد اما حاصل آن کسر شدن از سرانه های خدماتی است که این مهم از شکل استاندارد خود خارج می شود.

مدیر اداره طرحهای راهبردی شهرداری کرج با اشاره به اینکه سرانه شبکه های ارتباطی در طرح تفصیلی کسر نمی شود، خاطر نشان کرد: سرانه های خدماتی باید در داخل شهر دیده شوند تا مدیریت در دانش و مدیریت در اجرا به موازات یکدیگر حرکت کنند تا طرح با شکست مواجه نشود.

طرح تفصیلی هشت ساله، در مدت هشت ماه اصلاح شد

فیروزبخت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یک طرح هشت ساله در مدت هشت ماه به مشاور آموزش داده شد، افزود: با توجه به مشکلات موجود در طرح تفصیلی تیم کارشناسی شهرداری کرج در یک اقدام بی سابقه طی سه هزار ساعت نفر مهندس، طرح هشت ساله کرج را در مدت هشت ماه به مشاور آموزش داده و با اصلاح آن در کمیسیون ماده پنج زمینه اجرایی کردن آن را در کرج فراهم شود.

وی گفت: طرح تدقیق بازنگری طرح تفصیلی از جمله اقدامات مهم شهرداری طی سال 89 بوده است که توانست حرکت رو به جلویی را در شهر به وجود آورد.