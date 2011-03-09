قبل خواب SMS نزنید ؛ خوابتان کوتاه می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بنیاد ملی خواب آمریکا در تازه ترین تحقیقات خود نشان دادند که علاوه بر تلویزیون، رایانه و تلفنهای همراه نیز موجب بی خوابی می شوند. این بنیاد با بررسی هزار و 508 فرد بین 13 تا 64 سال کشف کردند که 43 درصد از آمریکایی ها شبها بد می خوابند و 63 درصد نیز معتقدند که به اندازه کافی نمی خوابند.

15 درصد از کسانی که بین 19 تا 64 سال دارند و 5 درصد از کسانی که بین 13 تا 18 سال دارند کمتر از 6 ساعت در شب می خوابند.

تقریبا تمام مصاحبه شوندگان (95 درصد) اظهار داشتند که پیش از خواب از یک دستگاه فناورانه استفاده می کنند که این دستگاه می تواند تلویزیون، رایانه، کنسول بازیهای ویدیویی و یا یک تلفن همراه باشد.

این تحقیقات نشان می دهد که تمایل به استفاده از تلویزیون به نسبت سن متغیر است. به طوریکه 67 درصد از افراد بین 46 تا 64 سال شبها تلویزیون تماشا می کنند درحالیکه این رقم در بین افراد 13 تا 18 سال تنها 49 درصد است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "استفاده از نور مصنوعی در ساعات بین غروب تا قبل از خواب موجب توقف ترشح ملاتونین، هورمون خواب می شود به این ترتیب ریتمهای شبانه روز به میزان یکساعت و یا بیشتر تغییر می کند و باعث می شود فرد دشوارتر به خواب برود."

براساس گزارش زئوس نیوز، به گفته این پژوهشگران، تماشای تلویزیون نسبت به استفاده از یک بازی ویدیویی و یا جستجو در اینترنت خطرات کمتری دارد به طوریکه 61 درصد از کسانی که قبل از خواب از رایانه استفاده می کنند بسیار بد می خوابند.

برپایه این تحقیقات، حتی ارسال "اس. ام. اس" پیش از بستن چشمها نیز موجب می شود که خواب کوتاه تر شود. این پژوهش نشان می دهد که 42 درصد از افراد بین 19 تا 29 سال و 56 درصد از افراد 13 تا 18 سال پیش از خواب "اس. ام. اس" ارسال می کنند.

نتایج این بررسیها حاکی از آن است که نوجوانان امروز به خاطر استفاده از ابزارهای فناورانه به طور متوسط 7 ساعت و 26 دقیقه می خوابند درحالی که 9 ساعت و 15 دقیقه خواب برای این گروه سنی توصیه می شود.

تمام این موارد عواقبی بر روی خلق و خو، سلامت و بازده کاری فرد در طول روز برجای می گذارند.