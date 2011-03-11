کشتی مازندران در سالی که گذشت

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر، کشتی در مازندران هواخواهان پرو پا قرصی دارد. زمانی به اثرات و تبلیغات پیروزی ها و شکست ها در کشتی مازندران دقیق می شویم به عشقی که مردم مازندران دارند پی خواهیم برد.

سالها پیش در ملبورن، امام علی حبیبی ارزش های فنی کشتی مازندران را نمایان کرد او که توانسته بود حصار کشتی گیران سرشناس و معروف آنزمان استان تهران را بشکند و واداراشان کند که به کشتی مازندران ایمان بیاورند.

در المپیک 1956، نخستین مدال طلای تاریخ ورزش ایران را در حبیبی تصاحب کرد. وی از تحریفی که در برخی از کتاب های ورزشی صورت گرفته و دولت و همرزم قدیمی اش شادروان جهان پهلوان تختی را صاحب اولین طلا نامیده اند ناراحت شد اما شادمان است که روشن کننده تنور داغی بود که بارها و بارها نان ورزش را در مردم مازندران تامین کرد.

عبدالله موحد، عسگری محمدیان، رمضان خذر، مجید ترکان، سوخته سرایی تنها نمونه هایی از افتخار آفرینان پرشمار ورزش مازندران از کشتی بوده اند.

همین پیشینه در خشان است که هیچ دستاوردی به جز پیروزی در سکوی اول، مازندرانیها را راضی نمی کند.

سال 89 برای کشتی مازندران در حالی آغاز شد که همگان دور سفره هفت سین منتظر تحویل سال نو بودند و در فرسنگ ها دورتر در وارنای بلغارستان، مرتضی رضایی قلعه پس از غلبه بر حریف و نشان طلا برای تیم ملی کشتی آزاد جوانان، به گوشه سالن رفت و در جشن کوچک اما صمیمی ملی پوشان به مناسبت حلول سال 89 شرکت کرد.

صبح از ثانیه اول مازندران به مدال برون مرزی رسید امری که به دفعات در سال 89 تکرار شد. تیم کشتی آزاد نوجوانان چندی بعد به منظور کسب سهمیه المپیک نوجوانان سنگاپور رهسپار تاشکند ازبکستان شدند که مهران یخی به دلیل کسب طلا مجوز حضور گرفت.

او در اولین دوره از مسابقات المپیک نوجوانان نشان نقره را گرفت، در حالی که چشمان اشکبارش نقل عکاسان رسانه های مختلف شده بود.

مسعود اسماعیل پور و رضا یزدانی مدال آوران طلا در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا در دهلی نو هندوستان بودند که این دو کشتی گیر چند ماه پس از شرکت در رقابت های جهانی مسکو باز ماندند که حرف و حدیث های بسیاری را در پی داشت.

یزدانی و اسماعیل پور، دو چهره کلیدی کشتی مازندران در سال 89 و شکستن طلسم هشت ساله ناکامی در لیگ برتر کشتی آزاد بودند.

تیم شهدای جویبار با تکیه بر آنان موفق شد تیم قدرتمند نفت تهران را در دیدار نهایی لیگ برتر کشتی آزاد شکست دهد و به حسرت طولانی مدت مازندرانی ها پایان دهد.

کشتی مازندران که با تیم گاز که در رده سوم لیگ برتر قرار گرفت فصل خوبی را در بخش باشگاهی سپری کرد چرا که تیم بهشهر در لیگ دسته اول کشتی آزاد به نائب قهرمانی دست یافت.

حضور تیم گاز مازندران با سر مربیگری مراد محمدی تنها پس از دو اعلان خداحافظی رسمی در لیگ برتر کشتی آزاد جالب توجه بود.

مراد که با کسب مدال برنز در مسابقات جهانی مسکو روسیه افتخارات خود را سنگین تر کرد در خلال اردوی ماسال که برای گوانگجو تشکیل شده بود با صادق گودرزی، کشتی گیر همدانی و سپس مربیان درگیر شد و چند روز بعد با اطلاع از مربیان که قصد استفاده از وی در بازی های آسیایی را نداشتند آمادگی خود را اعلام کرد .

مراد محمدی ، بدون هیچ تردیدی بهترین کشتی گیر آزاد کار ایران در پنج سال اخیر، بلافاصله هدایت تیم گاز را برعهده گرفت و به مقام سومی لیگ برتر رساند.

مراد محمدی کشتی گیر بدشانس بود. سعید احمدی که مازندرانی است در اولین تجربه مهم در آستانه نشان برنز المپیک آسیایی ضربه خورد و به سادگی پذیرفت که تا مدت یکسال را در نقاهت سپری کند.

در کشتی جوانان کسب سه نشان طلا و یک نقره از رقابت های قهرمانی آسیا در چین جالب توجه نشان می داد. در این رویداد مهم مهران نصیری، محمد یوسفی و حامد اسدی صاحب مدال طلا شده و مرتضی رضایی قلعه نقره گرفت.

در این گروه، تنها محمد یوسفی توانست در پیکارهای جهانی جوانان در بوداپست روی سکو برود و مدال طلا را به گردن آویزد.

در سطح قهرمانی کشور به نائب قهرمانی تیم های جوانان و بزرگسالان و قهرمانی تیم نوجوانان بر می خوریم که برای اطمینان از استحکام کشتی مازندران در بخش پایه باید به رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان اشاره کنیم که مازندرانیها در هفت وزن از هشت وزن با اقتدار قهرمان شده و حتی در دو وزن مختلف از این استان بودند.

در برگزاری رویدادهای بین المللی باید مازندران را یک نمونه در میان هیئت های ورزشی کشور خواند که می تواند مسابقه های مهم را به انجام رساند.

مسابقات شهید شیرودی تنکابن، شهید هاشمی نژاد بهشهر و شهیدان و سرداران بابلسر و دکل بندان گلوگاه با شور و شوق بسیار در نقاط استان برگزار که به محک خوردن کشتی گیران جدید و با استعداد مازندران منجر شد.

اما در بخش فرهنگی کشتی مازندران، هنوز ایراداتی دیده می شود که بیشتر به واسطه رویکرد و گرایش عمیق است .