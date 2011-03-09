افتتاح آکادمی شنا ایران 20 میلیون دلار هزینه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سایت جهانی فدراسیون شنا، آکادمی ملی شنای ایران و مرکز توسعه شنای غرب آسیا در تاریخ 24 فوریه با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، افتتاح شد.

فینا همچنین با اشاره مشخصات مرکز آکادمی ملی ایران آورده است: این مجموعه شامل یک استخر شنای 50 متری، داخل سالن و یک استخر روباز با آب گرم، یک استخر شیرجه، یک استخر 25 متری برای گرم کردن شناگران استخر، 10 سونا (بخار و خشک)، 10 جکوزی ، استخرهای شنا جهت آب درمانی و همچنین دارای یک خوابگاه برای 300 نفر و رستوران و اتاق جلسات برای 400 نفر است. ساخت این امکانات طی 10 ماه و با هزینه ای بالغ بر 20 میلیون دلار صورت گرفته است.



بر پایه اعلام این سایت، احمدی نژاد در خصوص افتتاح آکادمی شنا گفت: هر روز از فدراسیون شنا اخبار خوشی را می شنویم و این باعث خشنودی است.



فدراسیون جهانی شنا آینده خوبی برای شنای ایران پیش بینی کرده و امیدوار است که این مرکز میزبان مسابقات بین المللی مهمی باشد.

