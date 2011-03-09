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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۷

در مجلس انجام شد؛

کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی تصویب شد

کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 138رای موافق کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 را تصویب کردند.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس چهارشنبه با کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان مجلس با 138 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن کلیات این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان همچنین با ماده واحد این لایحه که در 39 بند با هدف اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد وزارت کشور تهیه شده بود موافقت کردند.

در ادامه نیز جزئیات این لایحه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
 

کد مطلب 1270522

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