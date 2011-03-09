کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس چهارشنبه با کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 موافقت کردند.
بر این اساس نمایندگان مجلس با 138 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن کلیات این لایحه را تصویب کردند.
نمایندگان همچنین با ماده واحد این لایحه که در 39 بند با هدف اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد وزارت کشور تهیه شده بود موافقت کردند.
در ادامه نیز جزئیات این لایحه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
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