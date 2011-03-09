اسرائیل باید به هر نحو شده رود اردن را حفظ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "بنیامین نتانیاهو" که در دیدار از مناطق اشغالی رود اردن صحبت می کرد در ادامه افزود: در صورت شکل گرفتن کشور مستقل فلسطین نیز ما باید حضور نظامی خود در این منطقه را حفظ کنیم زیرا حضور نظامی در این منطقه استراتژیک برای ما بسیار مهم است.

دیدار نتانیاهو از مناطق اشغالی رود اردن در حالی انجام می شود که صحبت هایی در درون رژیم صهیونیستی در مورد از سرگیری مذاکرات سازش به گوش می رسد و حتی اخبار تائید نشده حکایت از آن دارد که طرح صلحی نیز از سوی تل آویو آماده شده است.

این در حالی است که مذاکرات پیشین صلح میان رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان به دلیل کارشکنی های طرف اسرائیلی بی نتیجه پایان یافت.

به نظر می رسد رژیم صهیونیستی برای در اختیار داشتن منابع آبی است قصد ندارد به هیچ وجه منطقه رود اردن را از دست بدهد.

دره رود اردن که در شرق فلسطین واقع شده و در حقیقت بخشی از یک دره بزرگ است که از کوههای توروس در آسیای صغیر شروع می شود و پس از گذشتن از سوریه، بحرالمیت و خلیج عقبه در جنوب، در دریاچه ویکتوریا در مرکز آفریقا پایان می یابد.

این منطقه بدلیل وجود آب رودخانه اردن و داشتن خاک حاصلخیزتر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از ویژگیهای دیگر این منطقه داشتن آب و هوای گرم و همچنین گودی آن نسبت به سطح دریاست. مهمترین شهرهای این منطقه، اریحا و بیسان نام دارند.

آب و اصولاً منابع زیرزمینی اینک به همان اندازه برای حیات رژیم صهیونیستی اهمیت دارد که مسئله امنیت و برقراری آن توجه کامل این رژیم را به خود معطوف کرده است.

این رژیم از ابتدای اعلام موجودیت خود (1948) با درک اهمیت منابع آبی با حمایت قدرت‌های بزرگ جهان نظیر آمریکا به اشغال عمدی سرزمین‌هایی از اعراب دست زد که شریان حیاتی نه تنها اعراب که خود رژیم اسراییل نیز محسوب می‌شد. اشغال بلندی‌های جولان، صحرای سینا، و مزارع شبعا در جنوب لبنان که مسیر رودهایی چون لیطانی، حاصبانی و وزانی است از این جمله است.