به گزارش خبرنگار مهر، صد و پنجمین شماره مجله که به مناسبت نوروز 90 منتشر شده است، علاوه بر مطالب متنوعی درباره عید باستانی، دربردارنده اطلاعات و جزئیاتی از هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران به همراه کاریکاتور ماه از احمد عبدالهی‌نیا و نقد بررسی فیلم سینمایی "قلب سیمرغ" است.

همچنین این شماره مجله "پیل‌بان" شامل سرمقاله‌ای تحلیلی از مدیریت انیمیشن، رویدادهای داخل و خارج، عیدانه، گفتگو با انیماتورها و هنرمندان درباره نوروز، گفتگو با محمدرضا کریمی صارمی، کلید اول: درباره نومئو و ژولیت، کلید دوم: زندگی سینمایی عروسک‌ها، معنویت در انیمیشن، بررسی تاریخچه انیمیشن‌های اسپایدرمن، کارهای مناسبتی سال 2010، درباره‌ انیمه بلیچ، چگونگی ساخت میراثی جدید برای ترون، افسانه‌های عامیانه، میرمهنا در رقابت نابرابر با ابرقهرمانان و دیگر مطالب خواندنی است.

ضمنا پیل‌بان صد و پنج، با گفته‌ها و نوشته‌هایی از محمدعلی صفورا، علیرضا گلپایگانی، امیرمحمد دهستانی، حمید بهرامی، ناصر گل‌محمدی، بهرام عظیمی، مهین جواهریان، حمید گروگان، نادره ترکمانی، مهرداد شیخان، کیارش زندی، امیر رضا معتمد و.... همراه است.

صد و پنجمین شماره مجله تخصصی "پیل‌بان" در 100 صفحه چهار رنگ به مدیر مسئولی امیر مسعود علمداری و سردبیری محمدتقی فهیم روی پیشخوان دکه فروش مطبوعات قرار گرفت.