درخشش دانشجویان دانشگاه آزاد دماوند در رقابتهای بین المللی جودو

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، دو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در رقابتهای بین المللی جودوی دانشگاه آزاد به مقامهای قهرمانی و سومی دست یافتند.

امیرحسین خادمیان دانشجوی رشته حقوق همچون چند صباح گذشته بار دیگر با شکست تمامی حریفان خود به مقام نخست وزن 73 کیلوگرم رسید و گردن آویز طلا را بدست آورد و فرشاد خدادادی دانشجوی رشته معماری دیگر رزمی کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند نیز در اوزان سنگین به مقام سومی و مدال برنز این رقابتهای بین المللی دست یافت.

مسابقات بین المللی مذکور با شرکت مناطق مختلف دانشگاه های آزاد کشور و حضور پنج تیم از کشورهای مختلفی همچون عراق، ارمنستان و افغانستان برگزار شد و تیم منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی بواسطه کسب مدالهای رنگارنگ توسط دو دانشجوی واحد دماوند مقام سوم تیمی رقابتهای ورزشی یاد شده را به خود اختصاص داد.

فرشاد خدادادی پیرامون این رقابتهای بین المللی به خبرنگار مهر گفت: مسابقات بین المللی جودو به جهت حضور ورزشکاران حرفه ای از ایران و سایر کشورهای جهان از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار بود.

این دانشجوی جودوکار با بیان اینکه قصد دارم نخستین مدال آور جودوی ایران درالمپیک باشم، عنوان کرد: جودوی ایران تاکنون موفق نشده مدالی از المپیک کسب کند و این انگیزه ای مناسب جهت کسب نخستین مدال المپیکی جودوی کاروان ایران قلمداد می شود.

وی که در خانواده ای ورزشکار رشد یافته ادامه داد: عموی من فاتح نخستین مقام برون مرزی ایران در رشته جودو بود که در حال حاضر وی مربیگری تیم ملی سنگاپور را برعهده دارد از این رو، وجود چنین قهرمان ملی در خانواده خدادادی می تواند الگویی مناسب جهت نیل به اهداف پیش روی من باشد.

خدادادی با اشاره به کارنامه ورزشی خود افزود: در 10 سالگی جودو را آغاز و نزدیک به 12 سال در این ورزش فعالیت داشته ام که البته به جهت بروز برخی مشکلات وقفه هایی در تمرینات مداوم من پیش آمده است.

این دانشجوی ورزشکار بیان داشت: تا به امروز در سه دوره از تمرینات تیم ملی ایران حضور داشته و برای شرکت در چندین رقابت انتخابی نیز دعوت شده ام اما هیچگاه افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی نصیب من نشده است.

وی پیرامون دیگر حریفان خود در این رقابها خاطرنشان کرد: من در وزن 100 کیلوگرم کار می کنم و قویترین حریف من در رقابتهای بین المللی برگزار شده، جمالی بود که از بهترینهای این ورزش در کشور محسوب می شود.