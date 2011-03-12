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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

در سالجاری انجام شد ؛

واگذاری 8 هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای تابعه ایدرو

واگذاری 8 هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای تابعه ایدرو

سازمان گسترش در سال 1389 نزدیک به چهار میلیارد سهم از شرکتهای تابعه خود را به ارزش بیش از 8 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گزارش داد: در سال 1389 تعداد 3 میلیارد و 586 میلیون و 830 هزار و 215 سهم از سهام شرکتهای مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ارزش 8 هزار و 454 میلیارد و 932 میلیون و 858 هزار و 911 ریال به فروش رسیده است. 

از این تعداد بالغ بر 2 میلیارد و 299میلیون سهم  به ارزش  بیش از 6 هزار  و 641 میلیارد ریال از طریق بورس واگذار شده است، همچنین بیش از 1 میلیارد و 287 میلیون  سهم به ارزش  بیش از 1 هزار و 813 میلیارد ریال از طریق غیربورسی واگذار شده است.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 89 تمام یا بخشی از سهام خود را در 21 شرکت واگذار کرده در حالی که این تعداد در سال  88، هفده شرکت و در سال 87، سیزده شرکت بوده است.

ماشین سازی اراک، ایران خودرو، سایپا، سرمایه گذاری رنا، واگن پارس، شرکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین، گسترش صنایع قائن، مهندسی مشاور صنعتی ایران، گروه صنعتی پلور سبز، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و... از جمله شرکتهایی هستند که تمام یا بخشی از سهام ایدرو در آنها در سال 89 واگذار شده است.

کد مطلب 1270530

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