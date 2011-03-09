به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با اعلام این خبر با بیان این که طرح تفصیلی جدید شهر تهران با حضور 22 مشاور تخصصی و تلاش 400کارشناس طی دو سال گذشته مبتنی بر روش ساختاری ـ راهبردی برای مناطق 22گانه تهران بزرگ تدوین شده است،گفت: این طرح که توسط شورای اسلامی شهر تهران مورد تأیید قرار گرفته است، برای تصویب نهایی به کمیسیون ماده 5 ارسال می‌شود.

پاکساز با این تعبیر که اتمام این طرح تحقق آرزوی دیرینه خدمتگزاران حوزه شهرداری بوده است اضافه کرد: پیش از تدوین این طرح بیش از33 هزار بخشنامه و دستورالعمل به طور موردی و کلی صادر و ابلاغ شده است که با ابلاغ و اجرایی شدن این طرح از حجم این دستورالعمل‌های موردی کاسته و به واسطه آن توفیق بیشتری در مدیریت شهری خواهیم داشت.

وی اذعان داشت:طرح جامع جدید شهر تهران که سیاست های کلان شهر تهران را بررسی وپیشنهاد می‌کند آذرماه 86 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و در فروردین 87 به شهرداری تهران ابلاغ شد که شهردار تهران این طرح را برای اجرا و تدوین طرح تفصیلی به شهرداری ابلاغ کرد و عملا پس از 40سال مبنای طرح تفصیل جدید شهر تهران قرار گرفت.

پاکساز ضمن اشاره به مراحل تدوین طرح تفصیلی جدید شهر تهران، تهیه این طرح را در دو مرحله "تدوین اسناد سیاستگزاری " و "اسناد اصلی " طبقه‌بندی کرد و گفت: از خرداد تا آذر87 اسناد سیاستگزاری آماده شد و پس از تصویب آن در کمیسیون ماده 5، تدوین اسناد اصلی و عملیاتی بلافاصله آغاز شد و خوشبختانه این طرح امروز نهایی و آماده ارسال به کمیسیون ماده 5 است.

