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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

مستند "نگین آذربایجان، عروس ایران" روی میز تدوین است

مستند "نگین آذربایجان، عروس ایران" روی میز تدوین است

مستند تلویزیونی "نگین آذربایجان، عروس ایران" به کارگردانی بهنام رضازاده در مرحله تدوین است.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند تلویزیونی "نگین آذربایجان، عروس ایران" در چهار برنامه 30 دقیقه‌ای به تهیه کنندگی رامین اصغری با هدف اطلاعاتی آموزشی، ویژگی‌ها و زیبایی‌های منحصر به فرد دریاچه ارومیه را از شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی به تصویر می‌کشد.

این مستند که تصویربرداری آن به پایان رسیده و در مرحله تدوین است با نگاهی علمی و هنرمندانه ویژگی‌های منحصر به فرد دریاچه ارومیه را از منظر گردشگری، اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
عوامل این مستند عبارتند از کارگردان: بهنام رضازاده، تصویربردار: حجت نعمتی، تحقیق رامین اصغری ، سهیلا حاتمی ، بهنام رضازاده، نویسنده: سهیلا حاتمی، مونتاژ: سعید قنبرزاده، مجری: بهنام رضازاده.
 
کد مطلب 1270532

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