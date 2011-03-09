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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

دقایقی پیش؛

لاریجانی از فرش قرآنی بازدید کرد

لاریجانی از فرش قرآنی بازدید کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش از فرش قرآنی جهانی اثر دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در حاشیه برگزاری جلسه روز چهارشنبه با حضور در تالار آفتاب از نخستین فرش قرآنی جهانی به نام فرش عشق که از خطه آذربایجان است بازدید کرد.

این اثر توسط دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز طراحی و در مدت 6 سال بافته شده است.

نگارش این اثر به خط استاد عثمان طاها و در 17 رنگ است.

تمامی 30 جزء قرآن در 76 صفحه به صورت پشت و رو با 62 میلیون گره بافته شده است.

قطع هر برگ 47.70 سانتیمتر می باشد و ضخامت هر برگ کمتر از 4 میلیمتر است.

چله های اول و آخر این اثر توسط مقام معظم رهبری قیچی شده و ایشان از این اثر به عنوان فرش عشق یاد کرده اند.

کد مطلب 1270533

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