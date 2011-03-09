دولت تمامی هزینه های درمانی ایثارگران را پرداخت کند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان آبیار قمصری صبح چهارشنبه در جلسه شورای مشاوران امور ایثارگران مازندران در استانداری افزود: مجلس ایثارگران همواره مورد نقد قرار گرفته که این انتخابات به نفع ایثارگران برگزار نشده است.

وی با بیان اینکه از مشکلات کارکنان ایثارگر، کارگزینی ها هستند که سخت و خشک کار می کنند، تصریح کرد: حقوق آزادگان در بودجه سال 90 پیش بینی می شود.

آبیار با اشاره به اینکه ایثارگران دارای مشکلات فراوانی هستند اظهار داشت: اکثر قوانین ایثارگران نیاز به بازنگری دارد.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که قانون می نویسند به گونه ای قانون تدوین می کنند که گویا نمی دانند در جبهه چه گذشته و یا بدتر از آن طبق بودجه ، قانون تنظیم می کنند.

آبیار با اشاره به اینکه آنچه جامعه ایثارگری را رنج می دهد تبلیغات قوانین است، یادآور شد: قانون از طریق جراید و رسانه ملی اعلام و تبلیغ می شود اما اجرایی نمی شود.

وی با بیان اینکه مجموعه ایثارگری افراد باید امتیازبندی شود، گفت: باید عدالت نسبی در بخش خدمات گیری ایثارگران صورت گیرد.

مشاور استاندار در امور ایثارگران اظهار داشت: هزینه ایثارگران شاغل از طریق دستگاه و ایثارگران غیرشاغل از طریق بنیاد پرداخت می شود.

وی در رابطه با آخرین مصوبه بیمه مکمل ایثارگران تصریح کرد: سرانه هر ایثارگر حداقل 25 هزا رتومان به ازای هر ماه برای طول درمان است.

آبیار با بیان اینکه بنیاد نمی تواند ایثارگران شاغل را بیمه کرده و هزینه را از دستگاه مرتبط دریافت کند، افزود: این مسئله فقط در خصوص ایثارگران شاغل رخ می دهد.

وی خاطرنشان کرد: 100درصد هزینه درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل آنها باید از طریق دولت پرداخت شود.