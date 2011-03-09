افزایش کشورهای طرف قرارداد رومینگ اپراتور دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین با اضافه شدن 11 اپراتور، امکان استفاده مستقیم از سرویس رومینگ بین‌الملل برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل در 199 اپراتور و 109 کشور جهان فراهم شده است.

برای اولین بار در ایران، امکان استفاده از اینترنت روی موبایل (GPRS) در 60 اپراتور و 44 کشور جهان برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل ممکن شده است.

در حال حاضر امکان استفاده از سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در کشورهای کانادا (2 اپراتور)، هنگ کنگ، پاکستان، عراق (2 اپراتور)، عربستان سعودی (3 اپراتور)، ترکیه (3 اپراتور)، امارات متحده عربی (2 اپراتور)، سوریه، قبرس، افغانستان (2 اپراتور)، بلژیک، آذربایجان (3 اپراتور)، یمن، سودان، قطر، مالزی، اوگاندا، تاجیکستان (2 اپراتور)، فرانسه، قزاقستان (2 اپراتور)، کویت، عمان (2 اپراتور)، تایلند (2 اپراتور)، انگلستان (2 اپراتور)، نیجریه، ترکمنستان، آفریقای جنوبی، ارمنستان (2 اپراتور)، لیختن اشتاین، دانمارک، سوئیس، اسپانیا، بحرین و ازبکستان فراهم شده و مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل در هنگام سفر به این کشورها و تنها با شماره‌گیری کد دستوری #1*111* از خط خود، می‌توانند از خدمات رومینگ اعتباری ایرانسل استفاده کنند.

مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل برای استفاده از سرویس رومینگ بین‌الملل باید ثبت نام سیم‌کارت خود را تکمیل و مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده باشند و همچنین از داشتن اعتبار کافی در سیم‌کارت خود و یا به همراه داشتن کارت شارژ کافی اطمینان حاصل کنند.

این دسته از مشترکان می‌توانند علاوه بر خرید کارت شارژ، از سرویس‌های پیشرفته شارژ ایرانسل از جمله شارژ اینترنتی، شارژ الکترونیکی (e-charge) و شارژ خط به خط (p2p) در زمانی که در خارج از ایران هستند، استفاده کنند. مشترکان برای استفاده از دو روش آخر، یعنی شارژ الکترونیکی و خط به خط می‌توانند از نزدیکان خود در داخل ایران نیز کمک بگیرند.